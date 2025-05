Impeachment, reformulação e mais: Corinthians apresenta novos diretores da gestão Augusto Melo

Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians apresentou quatro novos diretores que integrarão a gestão do presidente Augusto Melo a partir de agora. Alexandre Germano é o novo diretor financeiro, enquanto Wanderson Salles assume o departamento de marketing.

Também foram devidamente apresentados os dirigentes Ricardo Jorge, novo diretor administrativo que já atua no Parque São Jorge, mas ainda não havia sido oficialmente introduzido, e Sérgio Murilo, que será diretor de relações institucionais do clube.

Com a chegada dos novos diretores, diversos assuntos vieram à tona na coletiva realizada na Neo Química Arena. O principal deles relacionou-se ao impeachment de Augusto Melo e, claro, a uma consequente queda dos mesmos dirigentes anunciados pela gestão.

O Conselho Deliberativo agendou a nova votação do processo de destituição para o próximo dia 26 de maio, uma segunda-feira. O mandatário, porém, não mostrou preocupação quanto a uma possível destituição dos novos diretores no momento.

"Não me preocupo com isso no momento. Me preocupo com o Corinthians desde o dia que tomei posse. Essa diretoria, eles mesmos falam por si próprio dizendo que confiam na gestão e no planejamento. Deixo isso aí para depois. Vai que alguma coisa aconteça. São pessoas capacitadas, que estão engajadas num projeto maravilhoso. São pessoas competentes, desde que eles também não se desgastem tanto. Enquanto estivermos nessa cadeira, vamos trabalhar e muito em prol do Corinthians", afirmou o presidente.

Ricardo Jorge também se posicionou sobre o assunto e entende que a responsabilidade está sob os ombros daqueles que votarão o impeachment do presidente no Parque São Jorge. Haverá uma primeira chamada às 18h (de Brasília) e outra às 19h. O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao caso VaideBet.

"Com relação ao fato da pergunta do Augusto cair, essa responsabilidade não vai cair para nós. Por causa do estatuto, essa responsabilidade vai cair para quem vai votar no impeachment do presidente. Ele hoje representa o fôlego do Corinthians hoje. O Corinthians não tem fôlego, hoje, para reestabelecer outra administração. Cada conselheiro vai levar sobre si a responsabilidade do futuro desse clube. Vamos obedecer o estatuto, mas o corpo Corinthians não aguenta mais mudar gestão sem prejuízo, até por questões de lógica. Como investir num clube se a parte administrativa pode cair? Cada conselheiro tem que pensar nisso", apontou o novo diretor administrativo.

Reformulação e trocas na diretoria

A atual gestão do presidente Augusto Melo já teve 18 saídas desde que o mandatário assumiu o cargo, em janeiro de 2024. Mais recentemente, deixaram o Corinthians o diretor financeiro, Pedro Silveira, por questões de saúde, além de Sandor Romanelli, ex-superintendente comercial; Vinicius Manfredi de Azevedo, ex-superintendente de marketing; e Thales Cezar de Oliveira, diretor de relações institucionais.

No fim de abril, o Timão também encerrou o vínculo de parceria com a Alvarez & Marsal. A Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians não tinha a intenção de perder o auxílio da empresa, mas o pedido de demissão de Pedro Silveira e as incongruências com os ideais da administração motivaram, de maneira definitiva, a decisão da A&M em deixar o Corinthians neste momento.

Em nota oficial, o clube alegou que tanto a saída da Alvarez & Marsal como as demissões mais recentes de dirigentes, como a de Vinicius Manfredi, fazem parte de uma iniciativa de redução de custos.

"Não conte 18 pessoas, porque alguns são funcionários. Diretoria mesmo foi um outro, que tiveram seus afazares. O Corinthians é muito intenso, você precisa se dedicar 24 horas, sete dias por semana ao clube. Eu também tenho uma grande dificuldade", justificou Augusto.

O marketing é um departamento que tem dado o que falar, muito em função das mudanças um tanto abruptas. Com a saída de Manfredi, quem assumiu foi Edgard Soares. Há pouco mais de um mês no cargo, o dirigente deixou a pasta na última terça-feira e, agora, ela está a cargo de Wanderson Salles.

"Iniciamos um trabalho lá. Conseguimos identificar alguns pontos importantes do departamento. E o Edgard achou por bem que conseguiríamos tocar dali em diante, gerindo o departamento e encontrando formas de buscar novas receitas. Ele conversou com o presidente. Não teve um motivo claro. Foi opção dele. Ele quis se desligar, mora longe do clube", explicou Wanderson.

Por fim, o novo diretor financeiro do Corinthians, Alexandre Germano, reforçou o compromisso e a necessidade de uma gestão responsável, pregando também a redução de gastos. No âmbito administrativo, por exemplo, foi publicado um memorando que estabelece a suspensão temporária de contratações e promoções em todos os departamentos.

"Talvez aqui na mesa eu seja a mais recente participação junto com o Sérgio. Daqui para frente, vamos fazer uma tentativa. Uma tentativa não, porque aqui não tem espaço para tentar. Você tem que acertar, não tem jeito. Nosso acerto vai ser numa gestão orçamentária, uma gestão transparente, que vocês todos poderão ter acesso. Ele (orçamento) que vai ser o nosso guia. Contratações vão ser planejadas, assim como eventuais investimentos no clube. O clube está caminhando para uma gestão extremamente profissional", finalizou Alexandre Germano.

A dívida do Corinthians está no patamar dos R$2,5 bilhões. Recentemente, Augusto Melo teve as contas do primeiro ano de sua gestão reprovadas pelos órgãos fiscalizadores do Timão. Além disso, o presidente também enfrenta três processos de impeachment. O principal deles trata do Caso VaideBet, mas também há um pedido de afastamento imediato solicitado pela Comissão de Justiça.