Guardiola projeta decisão da Copa da Inglaterra contra o Crystal Palace: "Queremos levantar o troféu"

O Manchester City encara o Crystal Palace, neste sábado, pela grande final da Copa da Inglaterra, às 12h30 (de Brasília), em Wembley. O treinador Pep Guardiola falou sobre a importância do troféu e relembrou a final do ano passado.

"É a final da FA Cup, uma honra e um privilégio. Claro que precisamos ter um bom desempenho. Vamos viajar para Londres e tentaremos conquistar o título. Quando estamos aqui, queremos levantar o troféu. No ano passado, ficamos decepcionados com nossa atuação. Para conquistar o troféu, é preciso estar lá e vencer os jogos anteriores, e nós fizemos isso muitas vezes nos últimos anos", disse Pep Guardiola em entrevista coletiva.

Desde 2016 no Manchester City, Guardiola busca conquistar seu terceiro título na competição (2018/19 e 2022/23). Na temporada passada, a equipe acabou com o vice-campeonato depois da derrota diante do Manchester United na decisão, por 2 a 1.

O Manchester City mira garantir seu oitavo troféu da Copa da Inglaterra e igualar o número de taças de Tottenham, Chelsea e Liverpool, ficando atrás apenas de Manchester United (13) e Arsenal (14). Por outro lado, o Crystal Palace vai atrás do título inédito em sua história.

Além disso, a equipe do técnico Pep Guardiola busca salvar uma temporada decepcionante, depois de ficar longe do título do Campeonato Inglês e cair nos playoffs da Liga dos Campeões.

Desfalques do Manchester City

Pep Guardiola ainda falou sobre os desfalques do Manchester City para a final da Copa da Inglaterra e revelou que não tem novidades em relação aos lesionados. Assim, o espanhol não vai poder contar com Nathan Ake, Oscar Bobb e John Stones.

Em relação à situação de Rodri, afastado dos gramados desde setembro por conta de uma grave lesão no joelho, Guardiola não deu muitas explicações.

"Ele (Rodri) está muito, muito melhor. Vou falar com os médicos. Quando ele estiver pronto, ele será titular. Não queremos retroceder agora. Estou pensando apenas no jogo de amanhã. Depois temos uma final na terça-feira contra o Bournemouth. Vamos escalar o time que for melhor para vencê-los", contou.