Garotos do São Paulo aproveitam chances e correspondem em meio à pressão do profissional

Na noite da última quarta-feira, o São Paulo garantiu a tão aguardada classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Nos minutos finais, com um gol do estreante Lucca, o Tricolor arrancou um empate em 1 a 1 contra o Libertad-PAR, no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D do torneio.

Não é preciso nem dizer quem foi a estrela da partida pelo lado são-paulino. Lucca foi eleito o craque do jogo pela Conmebol e teve a noite dos sonhos de todo garoto que sonha em estrear no profissional.

Depois de tanto esperar pelo momento de estreia, Lucca ainda atingiu uma marca importantíssima com a camisa do São Paulo. O atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo clube em um jogo de Libertadores, tanto no geral como no Morumbis.

Com 17 anos e 11 meses, Lucca passou a ser o dono do feito que era, anteriormente, de Marquinhos, que marcou pelo São Paulo, na Libertadores de 2021, quando tinha 18 anos e três meses.

"Esse momento é indescritível para mim. Nem sei a sensação que estou tendo (risos). Minha ficha não caiu e nem vai cair tão cedo. Como o Zubeldía falou, nas últimas duas vezes que eu quase entrei, eu foquei em trabalhar bem e mostrar que eu também era capaz de poder ajudar o São Paulo. Acabou que é numa infelicidade da lesão do Lucas, que não pôde estar hoje. E eu estou aqui para esses momentos", disse o jovem na zona mista.

As palavras de um #TricolorDesdeSempre após brilhar em seu primeiro jogo como profissional. Aos 17 anos e 11 meses de idade, Lucca já obtém recordes pelo clube do coração. Confira: https://t.co/6TOClnoTjN#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/TwlrsODfI3 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2025

Lucca não é o único a brilhar

Lucca, entretanto, foi 'só mais um' cria de Cotia a brilhar pelo São Paulo na atual temporada. Com o extenso calendário e as lesões que tem assombrado o Tricolor, o técnico Luis Zubeldía tem apostado nos garotos, que aproveitaram as chances mesmo em meio à pressão de subir ao profissional.

Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco são outros jovens de Cotia que, antes de Lucca, puderam ganhar oportunidades no São Paulo em 2025. Os três foram peças importantes na conquista da quinta Copa São Paulo de Futebol Júnior do clube.

Ryan Francisco, na verdade, fez seu primeiro jogo com os profissionais do São Paulo na temporada passada, sendo o primeiro 'desta nova safra' de Cotia a estrear. O atacante, entretanto, só disputou os acréscimos da derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na última rodada do Brasileirão de 2024.

Já nesta temporada, Alves, Ferreira e Ryan Francisco receberam suas primeiras chances simultaneamente. Todos jogaram no empate sem gols contra o Botafogo-SP, pela rodada de abertura do Paulista. Os dois primeiros entraram na segunda etapa, enquanto o último foi titular pela primeira vez.

De lá para cá, cada um foi ajudando o São Paulo de sua maneira. Ryan Francisco, por exemplo, soma nove jogos, com dois gols marcados. Já Matheus Alves entrou em campo em 13 partidas, com duas assistências. Por fim, Lucas Ferreira acumula 16 embates, com um gol e uma assistência. E, agora, Lucca foi às redes pela primeira vez.

"Cotia está aqui para esses momentos. A gente não vai substituí-los (Lucas e demais lesionados), mas podemos ajudar da nossa forma. Hoje foi mais um dia que pudemos ajudar", concluiu Lucca na zona mista.

Com Lucca, Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco à disposição, o São Paulo retorna aos gramados neste sábado para enfrentar o Grêmio. A bola rola às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.