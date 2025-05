Game over: Augusto Melo tem chances de ficar no Corinthians? Veja análises

Alvo processo de impeachment no Corinthians, Augusto Melo avisou que não vai renunciar caso seja indiciado o imbróglio envolvendo a Vai de Bet. Na Live do Clube, o colunista Samir Carvalho e o comentarista Vitor Guedes debateram sobre as chances de o presidente seguir no comando.

No próximo dia 26, o Conselho Deliberativo do Corinthians votará o impeachment do presidente. Se a maioria dos votos for favorável à destituição de Augusto Melo, ele será afastado até uma votação entre os sócios do clube.

Samir: No Conselho, Augusto Melo não tem chances

O Corinthians foi citado com o crime organizado. Não acredito que ótimos profissionais do mercado, profissionais maravilhosos aceitariam trabalhar no Corinthians agora. Até porque 18 diretores já saíram. Por que esses iriam entrar? E querem entrar falando essas bobagens, criticando a Constituição e as leis. Pelo jeito, o Augusto Melo está apostando tudo nos sócios. Ele sabe que vai perder no dia 26 [na votação do Conselho Deliberativo sobre o impeachment]. Acabou para ele, é game over.

Samir Carvalho, colunista do UOL

Vitão: Augusto Melo perdeu apoio entre sócios

Antes da Vai de Bet, ele já era minoria no Conselho, era apertado, mas era minoria. [...] Antes era uma certeza que o Augusto Melo não perderia entre os sócios. A popularidade dele era muito grande. Um pouco por ele mesmo e um pouco pela impopularidade dos antecessores. Hoje [...], até gente que apoia ele já não acredita nisso. A Gaviões da Fiel não decida nada sozinha, mas é sintomático. Hoje, eu apostaria que ele não ganha entre os sócios.

Vitor Guedes, comentarista

Problemas políticos travam negociações

Samir Carvalho informou que duas negociações que estavam em andamento foram paralisadas por conta das dúvidas envolvendo o presidente do Corinthians.

Os empresários estão recebendo essa informação: agora não vai dar mais para negociar, vamos dar uma pausa, porque precisamos resolver a situação do Augusto Melo.

Samir Carvalho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.