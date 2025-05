Com 'golpe' de Cristiane, Flamengo bate Fluminense no Brasileiro feminino

O Flamengo venceu o Fluminense nesta sexta-feira por 2 a 1, em confronto pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. O duelo aconteceu no estádio Moça Bonita, em Bangu.

Os gols do clássico foram marcados por Cristiane, com "golpe" de artes marciais, e Fernanda, pelo Flamengo, e Lelê, pelo Fluminense. Com a vitória, o Fla subiu para 20 pontos, na quarta colocação, enquanto o Flu se manteve na décima posição, com 13. As posições das cariocas deve mudar entre sábado e domingo, na disputa do restante da rodada.

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão na próxima semana: o Fluminense visita o RB Bragantino na quarta-feira, às 15h (de Brasília); e o Flamengo recebe o Internacional no dia seguinte, no mesmo horário.

Cristiane abriu o placar com 'golpe', mas o Flu chegou ao empate

Com 13 minutos de partida, a artilheira colocou as Meninas da Gávea na frente, mas as Guerreiras igualaram aos 20. Cristiane recebeu belo cruzamento de Fernanda e, com chute de artes marciais, colocou a bola no fundo das redes. Já Lelê empatou o embate com chute de primeira, vencendo a tentativa de defesa da goleira Vivi Holzel.

O confronto foi equilibrado e bem disputado no primeiro tempo, mas o Flamengo criou melhores oportunidades, com boas participações da meia Gláucia. A camisa 10 teve muita liberdade do elenco tricolor e impôs seu jogo, com passes decisivos. Fernanda, pela lateral direita, fez bons cruzamentos e passes certeiros, além da assistência para o tento rubro-negro.

Fernanda marca na reta final, e Fla vence clássico

A meia, que fez ótimo primeiro tempo, fez o seu aos 38 minutos para dar vitória às visitantes. A camisa 32 subiu de cabeça entre a marcação e acertou o canto esquerdo da goleira Claudia, que se confundiu com a chegada da marcação e não pulou na finalização.

A segunda etapa começou morna, sem emoção, mas logo as equipes se impuseram e renderam até confusão. Após falta marcada em cima de Cristiane, atletas dos rivais se enroscaram e a árbitra do embate precisou se envolver para finalizar a discussão. Novamente, as rubro-negras tiveram melhor atuação, com mais chances de gols.