Filipe Luís quer Pedro titular, mas pede paciência: 'Não existe mágica'

Do UOL e colaboração para o UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo venceu a LDU por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela quinta rodada da Copa Libertadores. O técnico Filipe Luís optou por não colocar Pedro como titular pela condição médica do atacante, que retornou em abril após grave lesão no joelho.

O que aconteceu

O treinador comentou sobre o camisa 9 ter recebido alta da equipe médica, mas que "não existe mágica" - Pedro entrou no jogo com 12 minutos da segunda etapa, mas não conseguiu bons números pelo momento do confronto e pouco tempo de partida.

O Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas como eu falei: para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar cada três dias, estar no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente, ele não está. Eu sou o que mais quer colocar o Pedro, eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal, para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço, para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100% e o Pedro não está 100% fisicamente. Assim que ele estiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Filipe Luís

Filipe Luís falou também sobre a dupla a ser formada com Pedro e Arrascaeta, que pode ser sim utilizada, mas lembra sobre a necessidade dos dois atletas estarem em boas condições físicas.

Obviamente eles podem jogar junto, jogaram juntos agora esses jogos e o que nós temos que ver é como a rasga está correndo, como a rasga está fisicamente na melhor forma que eu vi nos últimos cinco, seis anos e o Pedro precisa chegar nessa forma, a hora que o Pedro chegar na forma física ideal, no seu 100%, ele vai nos dar para a equipe e o que a equipe precisa, todo mundo pode fazer, todo mundo, só precisamos que ele esteja do mesmo nível físico que os seus companheiros no dia a dia.

O técnico exaltou ainda a dedicação do meia Gerson, e que seu sacrifício foi recompensado: "Gerson é um jogador que se sacrifica muito pela equipe, e mesmo nos jogos que vocês podem ter visto ele abaixo, é o jogador que mais correu. Onde ele joga, se ele jogar na meia, jogar de volante, ele é um jogador muito determinante, muito importante para mim. Hoje, com os desfalques que a gente teve, ele acabou jogando nessa posição de volante e não estava já tão acostumado, fazia tempo que ele não jogava, mas é um jogador que eu sei que posso contar com ele em qualquer posição. Eu estou muito feliz porque hoje o sacrifício do Gerson foi recompensado e merece ser elogiado".

O que mais disse Filipe Luís

Elogios a Luiz Araújo: "O Luiz tem uma coisa que é muito boa, que ele tem gol, ele tem assistência, ele gera esse perigo quando ele chega perto da área, então ele nos dá outras coisas com suas características para a equipe, então eu sempre quando vou analisar o adversário e agora mesmo pela falta dos volantes, nem duvidei em colocar o Luiz pela forma que ele entrou no último jogo. O Luiz sempre vai ser uma peça aonde eu sei que eu posso começar com ele, sei que eu posso colocar no segundo tempo, e o campo fala. Tem jogadores que, como eu falei, batem na porta e vão jogar mais depois dos momentos de cada um vão dizendo se merecem estar no campo ou não".

Desejo de sorte a Ancelotti: "Dar as boas-vindas para ele. Jogamos contra, quando eu era jogador, bastante vezes contra ele. Nos ganhou até uma final da Champions, então é um cara que vem com o respaldo todo para tomar as decisões que ele tenha que tomar e que queira tomar. Não podemos nos enganar, o melhor futebol está lá. Os melhores jogadores estão lá, as melhores competições estão lá, os melhores treinadores estão lá, essa é a verdade e nós temos muito que aprender do futebol europeu. Então muito bem, que ele venha para cá e viva o futebol brasileiro, que não é fácil para ninguém, né? Então, que ele possa nos ensinar, que nós possa dar a sua experiência, que ele possa vencer e que ele possa trilhar um caminho de vitórias aí na nossa seleção que tá num momento muito conturbado politicamente. Então, precisamos de uma estabilidade, precisamos de alguém que tenha esse carisma. E que seja bem-vindo, seja bem recebido por todos nós que, sem dúvida, precisamos muito de ajuda para continuar evoluindo e melhorando o futebol em todo, em geral".