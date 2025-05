Filipe Luis exalta vitória do Flamengo sobre a LDU: "Passou uma mensagem para a própria competição"

O Flamengo venceu a LDU-EQU, nesta quinta-feira, por 2 a 0, pela quinta rodada da Copa Libertadores, no Maracanã. Depois do jogo, o técnico Filipe Luis elogiou o desempenho do Rubro-negro e destacou a importância da vitória.

"Os jogadores de frente não deixaram a LDU jogar em nenhum momento. Eles não passaram do meio-campo no primeiro tempo. Vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar de fase em uma Libertadores que até então vinha sendo ruim. Sempre penso que você tem que demonstrar dentro do campo que realmente quer ganhar essa competição. Acho que hoje a equipe passou essa mensagem. No primeiro tempo, passamos que não queremos ser eliminados, queremos chegar o mais longe possível. O único caminho é esse. Levando do jeito que a equipe fez, na intensidade, na vontade e no sacrifício. É a palavra para mim. O sacrifício que levaram a campo passou uma mensagem para a própria competição de que queremos seguir vivos", disse Filipe Luis em entrevista coletiva.

FFFFFIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE PAPO NO MARACA!!!!!!!!!! FLAMENGO 2 A 0 SOBRE A LDU! MAIS 3? PONTOS NA LIBERTA!!#fimdejogo pic.twitter.com/ZayYZ5nP3I ? Flamengo (@Flamengo) May 16, 2025

Em uma partida muito importante para seguir com chances de classificação, o Flamengo abriu o placar logo no começo do jogo com Léo Ortiz. No segundo tempo, Luiz Araújo ampliou e garantiu a vitória do Rubro-negro no Maracanã.

Com o resultado, o Flamengo assumiu a vice-liderança do grupo C, com oito pontos, mesma pontuação da LDU, que fica em desvantagem no saldo de gols. A equipe carioca depende apenas de uma vitória na última rodada para garantir vaga nas oitavas de final.

O último compromisso dos cariocas na fase de grupos da Copa Libertadores acontece no dia 28 de maio, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Deportivo Táchira-VEN, no Maracanã.

Antes, o Flamengo volta a campo neste domingo, às 18h30, quando recebe o Botafogo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Rubro-negro é o vice-líder com 17 pontos. O Glorioso ocupa a 9ª posição, com 11 pontos.

"Vai ser um grande jogo. Jogo duríssimo. Eles têm um dia a mais de descanso, mas não serve como desculpa. Temos de ligar o maquinário da recuperação o mais rápido possível, para que esses jogadores possam se recuperar e chegar bem nesse jogo de domingo. Claro que os mais jovens se recuperam mais rápido. Os jogadores com mais de 30 vão ter uma certa dificuldade, mas tenho certeza de que vamos chegar bem no jogo", projetou Filipe Luis.

Pedro no banco de reservas

Para o duelo contra a LDU, Filipe Luis começou com Pedro no banco de reservas pela segunda partida consecutiva. Nesta quinta-feira, o atacante entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Bruno Henrique.

"O Pedro está liberado para jogar e fez um grande jogo, mas não existe mágica. Jogar a cada três dias, estar no nível dos companheiros, isso é outra história. O Pedro não está no nível físico dos companheiros. Sou quem mais quero colocar o Pedro. Desejo que chegue em sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que eu peço. Para jogar dessa forma, precisamos de todos 100%. O Pedro não está 100%. A gente nota. Depende dele, cada dia treinar, aproveitar cada minuto, para estar no nível dos companheiros e ter mais minutos. Sei que ele é o melhor. Assim que estiver no mesmo físico de todos, vai estar no campo", explicou Filipe Luis.