Federação Paulista de Futebol investiga denúncias de sexismo no futebol feminino

(Reuters) - A Federação Paulista de Futebol (FPF) está investigando um incidente de sexismo no Paulista Feminino, depois que a zagueira do Bragantino Stella Terra e a meio-campista do São Paulo Aline Milene disseram que o árbitro Juliano José Alves Rodrigues fez comentários inapropriados durante a partida na quinta-feira.

As atletas relataram que o árbitro fez comentários sexistas durante a partida, e aos 20 minutos do segundo tempo Terra pediu que o jogo fosse interrompido, pouco antes de uma cobrança de falta, levantando os braços.

"Ele se virou para mim e disse: 'Vou te pegar na hora certa'. Eu trouxe a Aline porque ela viu e ouviu tudo. Todo mundo ouviu comentários preconceituosos e machistas, e eu fiz o sinal para mostrar que tal comportamento é inaceitável", disse Terra à TNT Sports após a partida.

O sinal segue uma nova regra introduzida pela Federação Paulista de Futebol, que obriga os árbitros a interromper o jogo quando são alertados sobre incidentes de racismo e discriminação.

Contudo, Rodrigues decidiu continuar a partida.

"Isso não pode acontecer no futebol feminino. Quando os homens vêm arbitrar, eles acham que podem dizer o que quiserem. Tem que haver respeito", acrescentou Milena.

Ambos os clubes emitiram comunicados apoiando as atletas envolvidas e condenando o suposto comportamento. A Federação Paulista de Futebol informou na quinta-feira que já iniciou uma investigação detalhada.

"A FPF não tolera, sob nenhuma circunstância, atitudes preconceituosas, discriminatórias ou desrespeitosas dentro ou fora de campo. Toda manifestação contrária aos valores de igualdade, respeito e integridade será apurada com rigor."

(Reportagem de Angelica Medina na Cidade do México)