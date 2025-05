Ex-São Paulo, Rodrigo Caio cita rival como time que gostaria de ter jogado

Novo integrante da comissão técnica do Flamengo, Rodrigo Caio surpreendeu ao mencionar o Corinthians como o 'time que gostaria de ter jogado' durante o Resenha ESPN.

O que aconteceu

Ex-jogador do São Paulo, Rodrigo Caio participou de um quadro do programa em que precisa responder uma sequência de perguntas em apenas um minuto. Foi questionado, por exemplo, sobre o adversário mais difícil de enfrentar, e citou o Palmeiras.

A resposta que mais surpreendeu foi em relação ao time que gostaria de ter jogado e não teve oportunidade. Apesar de sua ligação com o São Paulo, o ex-zagueiro escolheu o Corinthians, arquirrival do Tricolor.

Veja as perguntas e respostas:

Torcida que canta mais alto: Flamengo

Adversário mais difícil: Palmeiras

Título favorito: Libertadores 2019

Atacante mais difícil de marcar: Neymar

Algum arrependimento: Não

Melhor técnico que trabalhou: Jorge Jesus

Time que gostaria de jogar: Corinthians

Vencer Fla x Flu ou Majestoso: Fla x Flu

O ex-zagueiro foi revelado nas categorias de base do São Paulo e jogou por oito anos no time profissional do clube tricolor. Ele ainda passou por Flamengo e Grêmio antes de se aposentar, no ano passado.

Fair play contra o Corinthians

Rodrigo Caio, aliás, virou alvo de polêmica depois de um episódio de fair play num clássico justamente contra o Corinthians, em 2017. Na ocasião, o defensor do São Paulo avisou ao árbitro que fora ele, e não Jô, quem havia pisado no goleiro Renan Ribeiro. A atitude fez com que o cartão amarelo mostrado ao atacante fosse anulado.

Como mostrou o UOL Esporte na época, a atitude de Rodrigo Caio rendeu um "puxão de orelha" por parte do elenco são-paulino. O zagueiro, inclusive, ficou decepcionado com a atitude do São Paulo e com o técnico Rogério Ceni.