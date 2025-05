Ex-São Paulo, Beraldo vive expectativa por tríplice coroa inédita pelo PSG

Maio promete ser o mês mais especial da temporada para o Paris Saint-Germain. Com uma sequência de decisões importantes pela frente, o clube francês se prepara para disputar três partidas marcantes nos próximos sábados e tem a chance de encerrar a temporada com dois feitos inéditos em sua história: a tão sonhada tríplice coroa e a primeira conquista da Liga dos Campeões.

"Sem dúvidas, esse será o mês mais especial de toda a temporada. Trabalhamos duro para chegar a essas decisões e já provamos que temos condições de conquistá-las. Falta pouco para coroar a reação que tivemos no momento de maior dificuldade do ano e, por isso, a nossa concentração é ainda maior nessas semanas", destacou o brasileiro Beraldo.

Neste sábado, o PSG enfrenta o Auxerre pela última rodada da Ligue 1. Campeão com seis rodadas de antecedência, o time celebrará oficialmente o título diante de seus torcedores no Parc des Princes e receberá o troféu de campeão francês. A bola rola às 16h (de Brasília).

No sábado seguinte, o time volta a campo para a final da Copa da França contra o Reims, em jogo único no Stade de France. Para fechar o mês, no dia 31, o PSG decidirá a UEFA Champions League contra a Inter de Milão, na Allianz Arena, em Munique, em busca da conquista inédita.

Após duas semanas da decisão da Liga dos Campeões, o PSG muda o foco para o Mundial de Clubes, torneio também inédito para os franceses. Mesmo com a proximidade do campeonato, Beraldo garante que as atenções da equipe não serão desviadas pelo calendário cheio.

"Nosso foco está em um desafio por vez. É uma honra disputar o Mundial e vamos tentar mais essa conquista inédita para o clube, mas antes temos três batalhas muito importantes e são nelas que o nosso pensamento deve estar agora", diz o zagueiro.

Contratado por 20 milhões de euros junto ao São Paulo em janeiro de 2024, Beraldo vive a expectativa por novas façanhas pelo PSG. Em apenas 17 meses no clube, o zagueiro já soma cinco títulos: é bicampeão francês, bicampeão da Supercopa da França e campeão da Copa da França da última temporada.