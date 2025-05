Ednaldo Rodrigues pede ao STF pela suspensão de eleições na CBF convocadas por Sarney

Afastado da presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues enviou uma petição ao ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta sexta-feira, pedindo pela suspensão das eleições na entidade convocadas pelo interventor Fernando Sarney.

Sarney convocou as eleições para nomear a nova diretoria da CBF para o próximo dia 25 (domingo). Por meio de um comunicado, o interventor informou que, além do presidente, também serão definidos oito vice-presidentes, três membros efetivos e três membros suplentes do Conselho Fiscal.

Ednaldo, contudo, alega que as eleições ocorrerão três dias antes da data definida pelo STF para o julgamento de seu caso, marcado para o dia 28 (quarta-feira), e que, por este motivo, o pleito deveria ser imediatamente suspenso.

"Ocorre que o Supremo Tribunal Federal designou o dia 28 de maio de 2025 para o julgamento definitivo desta Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.580/DF, cujo objeto central é justamente a validade da eleição realizada em março de 2022, que resultou na posse do atual presidente Ednaldo Rodrigues", informa um trecho da petição.

"A realização de novo pleito apenas três dias antes do julgamento definitivo desta Corte representa, portanto, não apenas afronta à autoridade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, mas sobretudo grave risco de nulidade superveniente, com consequências institucionais irreparáveis", completa a petição.

A petição ainda diz que as eleições podem causar "consequências institucionais irreparáveis" e que "comprometeria a governança do futebol brasileiro", por conta de um possível "quadro de duplicidade de mandatos e disputas paralelas pela presidência da entidade".

Entenda o caso

Ednaldo Rodrigues foi destituído do cargo de presidente da CBF na última quinta-feira, pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, presidente da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O desembargador definiu Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da gestão de Ednaldo, como interventor para convocar novas eleições na entidade máxima do futebol brasileiro.

O próprio Fernando Sarney e a deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) pediram ao STF pelo afastamento de Ednaldo, sob a suspeita de uma suposta falsificação da assinatura de Coronel Nunes no acordo homologado pelo STF ainda neste ano, que legitimou a eleição de Ednaldo Rodrigues em 2022.

O ministro Gilmar Mendes, no entanto, negou o pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF e enviou o caso ao TJ-RJ, que destituiu Ednaldo do cargo.