DJ Steve Aoki treina jiu-jitsu pela primeira vez ao lado de Diego Lopes

Conhecido por sua energia nos palcos e uma carreira consolidada na música eletrônica, Steve Aoki decidiu embarcar em uma nova aventura: o jiu-jitsu. Recentemente, o DJ e produtor norte-americano participou de uma sessão de treino ao lado de Diego Lopes, destaque do UFC, com quem mantém amizade desde que se encontraram em um show em Guadalajara, no México.

A atividade aconteceu na academia da Iridium Sports Agency, que divulgou em seu canal no YouTube um vídeo da visita, incluindo o bate-papo entre os dois em um clima de descontração e aprendizado. Aos 47 anos, Aoki afirmou ter se sentido motivado após a experiência e destacou os paralelos que enxerga entre o universo das lutas e sua própria trajetória nos palcos.

"A resiliência, o treino, o coração, o trabalho duro. Você coloca sua vida inteira dentro daquele octógono. A sensação daquele momento é algo que eu amo. Vocês colocam todo o espírito de vocês ali, e eu reconheço isso. É assim que vejo minha vida, minha carreira, meus shows, minha música. Acho que talvez esse seja um dos motivos pelos quais ainda consigo fazer turnês, criar música, e ter pessoas ouvindo", declarou o artista.

Embora tenha sido seu primeiro contato direto com a arte suave, o músico demonstrou interesse em continuar praticando. Segundo ele, o receio inicial foi superado com o incentivo do amigo lutador, que o ajudou a sair da zona de conforto.

"Percebi que sei 0,0001%. Mas o que eu aprendi foi a inspiração e a empolgação para agora atravessar essa porta. Sempre tive um certo medo. Sempre fui receoso com isso. Gosto de assistir na TV. Gosto de ver meus amigos fazendo. Agora estou pronto. Então Diego, a culpa é toda sua", brincou Aoki.

Momento de Diego Lopes no UFC

Após uma ascensão meteórica na divisão dos pesos-penas (66 kg), o brasileiro radicado no México se firmou como um dos nomes mais empolgantes da categoria, graças ao estilo ofensivo, carisma e desempenho consistente. Em abril, Diego Lopes disputou o cinturão no UFC 314 e, apesar da derrota para Alexander Volkanovski, saiu fortalecido pela atuação e pela rápida conexão com o público.

