Diniz comenta relação com Tchê Tchê e planos para base do Vasco

O técnico Fernando Diniz terá alguns desafios em seu trabalho no Vasco. Um deles está relacionado ao reencontro com o volante Tchê Tchê, com quem teve um problema em 2021, época em que trabalharam juntos no São Paulo.

Será a chance de recuperar definitivamente a confiança do atleta. Na ocasião, em duelo entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, Diniz foi flagrado dando uma bronca em Tchê Tchê em que usou palavras fortes como "ingrato", "perninha" e "mascaradinho".

Neste reencontro, Tchê Tchê foi, inclusive, escalado como titular contra o Lanús, na estreia de Diniz no comando do Vasco. "Ele se colocou como titular", avisou o técnico. "É um dos jogadores que mais atuou comigo. É algo que está superado", completou.

Chance aos jovens do Vasco

No Vasco, Diniz também espera aproveitar bastante as categorias de base, pois a situação financeira do clube não é confortável. O treinador deixou claro que o trabalho com jovens lhe traz uma grande satisfação.

"Podem ter certeza de que vou trazer os jogadores (aos treinos) para olhar se eles estão prontos. Assisti a um jogo do sub-20 e já tenho informações desde que começamos a negociar", disse o técnico.