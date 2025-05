Defesa de Augusto mostra indignação por nova data de votação de impeachment no Corinthians

O advogado de Augusto Melo, Ricardo Cury, mostrou-se incomodado com a marcação da nova data para votação do impeachment do presidente do Corinthians. Nesta sexta-feira, Cury esteve ao lado do mandatário em coletiva de imprensa e disse que a defesa foi surpreendida pelo agendamento feito por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube.

Tuma convocou para o próximo dia 26 de maio, uma reunião para votar o impeachment do presidente Augusto Melo, no Parque São Jorge. Haverá uma primeira chamada às 18h (de Brasília) e outra às 19h. O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao caso VaideBet.

"Agora, ele (Tuma) renovou a para o dia 26. A defesa ficou muito surpreendida com isso. Porque estava todo mundo divulgando que o inquérito está no fim. (...) O inquérito está no fim, pode acabar hoje. Por que chamar para o dia 26? Parece que tem um cálculo político aí. Por que esse atropelo?", questionou.

"Vamos aguardar o inquérito, dar oportunidade para a defesa. Juntamos documentos, abrimos mão do sigilo. Pode ter algum reflexo? Jurídico, nenhum. Não há elementos para indiciamento do presidente. Tem um cálculo político do outro lado. Esse é o momento de maior fragilidade da política da gestão. Algo como 'ou derrubamos agora ou não derrubamos nunca mais'. Porque não vai vir o indiciamento. É isso que está incomodando a defesa. A defesa está indignada", concluiu Ricardo Cury.

Internamente, Romeu Tuma Júnior tem sido pressionado por outros membros do Conselho a afastar imediatamente Augusto Melo da presidência do clube, como apurado pela Gazeta Esportiva. Apesar da pressão, o presidente do órgão fiscalizador decidiu esperar pela conclusão do inquérito da Polícia Civil sobre o escândalo envolvendo a casa de apostas, que tem como prazo final o dia 20 de maio.

"Como pode derrubar um presidente que está profissionalizando o Corinthians? Que está dando credibilidade a essa instituição", indagou Augusto Melo.

Por fim, a defesa de Augusto Melo ainda mantém no radar a possibilidade da solicitação de uma liminar para derrubar a reunião do impeachment, que definirá o futuro do presidente do Timão. Em dezembro do ano passado, Melo obteve uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo e conseguiu o adiamento do que seria o primeiro encontro para votar a destituição do mandatário. Inicialmente, a Justiça negou o pedido de suspensão da votação, mas Augusto recorreu da decisão.

"Todos os cenários estão no radar. A defesa, como porta-voz do presidente, está muito indignada com relação aos abusos, excessos e desvios de poder do presidente do Conselho Deliberativo. Agora, se vai acontecer algo, a última palavra é do presidente", finalizou Cury.