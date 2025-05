Dana White garante superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall: "Vou anunciar em breve"

Uma das novelas mais longas e sem desfecho do mundo do MMA gira em torno da eventual superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall. E em meio à atual indefinição e impaciência dos fãs, Dana White veio a público tranquilizar os apaixonados pelo esporte. Confiante, o presidente do UFC garantiu que irá tirar a unificação dos títulos dos pesos-pesados do papel em breve.

Através de uma 'live' em suas redes sociais, Dana, além de anunciar grandes combates como Charles Do Bronx vs Ilia Topuria e Dricus du Plessis vs Khamzat Chimaev, atualizou o status de negociação de Jones e Aspinall. Dono do cinturão linear, 'Bones' deixa seu retorno ao octógono como incógnita, enquanto Tom, campeão interino, busca incessantemente a atenção do americano para concretizar o confronto.

"Tom Aspinall... Já disse para vocês, pessoal. Nós vamos realizar Jon Jones vs Aspinall. Jon Jones (risos). A luta dos pesos-pesados irá acontecer. Apenas relaxem. Vou anunciar ela em breve", destacou o dirigente, respondendo o questionamento dos fãs em sua 'live' no Instagram.

Recorde amargo

Enquanto aguarda o desfecho de sua novela com Jon Jones, Aspinall recentemente quebrou um recorde que, se pudesse optar, provavelmente não gostaria de alcançar. No início de maio, o peso-pesado se tornou o campeão interino com o reinado mais longo da história do UFC, com 536 dias nesta condição. Tom quebrou a antiga marca de Renan Barão que, entre 2012 e 2014, ficou 535 dias em posse do cinturão interino dos pesos-galos (61 kg).

