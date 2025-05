Dana White esfria expectativas sobre retorno de Conor McGregor ao UFC

A aguardada volta de Conor McGregor ao octógono parece cada vez mais distante. Após meses alimentando expectativas sobre um possível retorno em 2024, o presidente do UFC, Dana White, mudou o tom. Em entrevista recente ao repórter Adam Glyn, divulgada no TikTok, o dirigente demonstrou pouca esperança quanto à volta do astro irlandês.

Nos últimos tempos, White mantinha um discurso otimista sobre a reaparição de McGregor ainda neste ano. Com o nome do ex-campeão em constante evidência - especialmente após o anúncio do duelo contra Michael Chandler -, a expectativa era alta. No entanto, o cenário parece ter mudado nos bastidores, e o retorno do 'Notorious' agora soa mais incerto do que nunca.

"Faz um tempo que não falo com ele. Não sei. Mas ele não vai lutar tão cedo", declarou o presidente da organização.

O que aconteceu com McGregor

Ex-campeão dos pesos-penas (66 kg) e dos pesos-leves (70 kg), McGregor não entra em ação desde julho de 2021, quando sofreu uma grave fratura na perna na trilogia contra Dustin Poirier. Sua volta chegou a ser programada para julho deste ano, em uma luta contra Chandler, mas uma lesão no pé o tirou do card poucas semanas antes do evento.

Desde então, o irlandês não teve nova data ou oponente definidos. Fora dos holofotes do octógono, tem estado mais presente nas manchetes por polêmicas pessoais - incluindo um caso de agressão sexual ocorrido em 2018, na Irlanda, pelo qual foi considerado responsável, o que abalou sua imagem e afastou patrocinadores. Além disso, se candidatou a presidência da Irlanda.

Mesmo com dois combates ainda previstos em seu contrato com o UFC, McGregor parece dividir sua atenção com outros interesses. Tem participado ativamente da promoção do BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) e revelou ter recusado uma proposta de luta de boxe contra KSI, alegando que os valores oferecidos foram insatisfatórios. Ele também já indicou que considera atuar pela organização de boxe sem luvas no futuro, após cumprir seu vínculo com o Ultimate.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok