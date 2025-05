Cuca alerta quantidade de gols perdidos pelo Atlético-MG na vitória sobre o Caracas: "Jogo perigoso"

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG venceu o Caracas-VEN por 3 a 1, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, na Arena MRV. O técnico Cuca lamentou a quantidade de gols perdidos pelo Galo, apesar do resultado.

"Mais uma vez, muitos gols perdidos e gols, assim, cara a cara, que não se deve perder, mas perdeu. Nós temos que melhorar a finalização. Trabalhar mais esse aspecto, principalmente no nosso campo, que, até nos adaptarmos melhor, temos que trabalhar mais. Entramos um quatro contra dois e tomamos um pênalti no mesmo lance que era para matar o jogo. Então, fica um jogo perigoso. Ainda que não tenha sido pênalti, foi marcado e convertido. 2 a 1 fica um jogo perigoso. Uma bola muda tudo, mesmo com o domínio total que tivemos no jogo", disse o treinador.

Na Arena MRV, Blessing Edet marcou contra e abriu o placar para o Atlético-MG. Na segunda etapa, Tomás Cuello ampliou e Jeriel de Santis descontou para o Caracas. Na reta final, Rony marcou o terceiro do Galo e garantiu a vitória.

Ao longo da partida, segundo dados do Sofascore, a equipe mineira finalizou 23 vezes, dez no alvo e ainda acertou a trave em três oportunidades.

Por fim, o técnico Cuca também explicou o uso de alguns titulares na partida, mesmo com o clássico contra o Cruzeiro neste domingo. Everson, Lyanco, Junior Alonso, Rubens, Tomás Cuello e Hulk começaram entre os 11 iniciais.

"Não expus ninguém. Estou vivo na competição e tenho que levar para tentar ser o primeiro. Se a gente vencer o próximo jogo em casa, somos os primeiros. O Lyanco precisa de jogo, o Rubens joga três jogos seguidos se precisar. Então, não teve desgaste", garantiu o treinador.

Situação do Atlético-MG na Sula

Com o resultado, o Atlético-MG segue na vice-liderança do grupo H, com oito pontos conquistados, três a mais que o Caracas. O Galo depende apenas de si para garantir vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O último compromisso do clube pela fase de grupos é no dia 29 de maio, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Cienciano-PER, na Arena MRV. A equipe peruana lidera a chave, com nove pontos conquistados.

O Atlético-MG volta a campo neste domingo, às 20h30, no clássico contra o Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O Galo é o 7º colocado, com 12 pontos. A Raposa ocupa a 4ª posição, com 16 pontos.

"Só falamos do clássico de domingo. Nossa cabeça também já está assim. O Cruzeiro tem uma equipe de força e velocidade. Tem uma transição rápida e joga pressionando o adversário, tentando roubar a bola no campo de ataque. Agora a gente vai analisar e treinar bem para fazer um bom jogo no domingo", projetou Cuca.