Corinthians vacila no fim e vê Flamengo abrir vantagem nas quartas do NBB

O Flamengo levou a melhor no clássico diante do Corinthians nesta quinta-feira, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, e ficou a uma vitória da semifinal do NBB. O Rubro-Negro venceu por 85 a 82 e abriu 2 a 1 na série melhor de cinco. A próxima partida entre as equipes acontece no domingo (18), às 10h (de Brasília), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

Com o resultado, a equipe carioca se colocou em posição confortável, podendo fechar a série fora de casa. Já o Corinthians, que havia vencido o jogo 2 e equilibrado o confronto, volta a ficar sob pressão. O time paulista precisa empatar a série para continuar vivo nos playoffs e levar a decisão de volta ao Rio.

Vale lembrar que, na fase anterior, o Timão precisou de cinco jogos para eliminar o União Corinthians, enquanto o Flamengo passou pelo Caxias do Sul por 3 a 1.

No jogo 3, o Corinthians chegou a liderar o placar durante quase toda a partida, mas viu o Flamengo crescer no último quarto. A equipe carioca, empurrada por sua torcida, intensificou a defesa e virou o placar com destaque para Franco Balbi, que saiu do banco e teve atuação decisiva. O armador anotou 16 pontos, pegou 5 rebotes e deu 5 assistências. Shaq Johnson foi o cestinha rubro-negro com 19 pontos. Pelo lado alvinegro, Victão brilhou com 21 pontos e foi o maior pontuador do jogo, mas a queda de rendimento nos minutos finais comprometeu o resultado para os paulistas. temporadas, enquanto o Bauru segue na luta pelo título.

Fim de jogo. Flamengo 85 x 82 Corinthians. As equipes voltam a se enfrentar domingo, no Wlamir Marques, em São Paulo. Victão (21 pontos)

Lucas Cauê (14 rebotes)

Elinho (11 assistências) ? Hermes de Paula / CRF pic.twitter.com/KNaI8TOTCK ? Corinthians Basquete (@corinthiansbskt) May 15, 2025

Franca voltou a vencer o Pinheiros na noite desta quinta-feira, no Pedrocão, por 92 a 69, assumindo vantagem de 2 a 1 na série melhor de cinco das quartas de final do NBB. Após a derrota em casa no jogo 2, o time comandado por Helinho controlou a partida do início ao fim, com destaque para o terceiro quarto, quando abriu 18 pontos de vantagem graças a uma sequência de 24 a 11. Didi Louzada foi o principal nome da vitória, com 24 pontos, seguido por Georginho e Lucas Dias, que anotaram 16 e 15 pontos, respectivamente.

Apesar da reação de Pinheiros no segundo quarto, impulsionada por 23 pontos do armador Sloan, Franca retomou rapidamente o controle e soube administrar a liderança até o fim do jogo. O próximo confronto entre as equipes será domingo, em São Paulo, com Franca podendo garantir a vaga nas semifinais em caso de vitória. Quem avançar enfrentará o vencedor da série entre Flamengo e Corinthians.