Corinthians tem o desafio de provar que é maior que o abismo, diz Juca

O Corinthians tem pela frente um enorme desafio: provar que é maior que o abismo em que se meteu, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O Corinthians jogou ontem o primeiro tempo com a cara de Augusto Melo, que está em vias de ser indiciado pela Polícia Civil de São Paulo e de ser 'impichado' pelo Conselho Deliberativo do Corinthians.

Essa história de dizer que se blinda o elenco desse tipo de crise, não blinda. O jogador fica preocupado com o próximo pagamento, começa a tirar o pé, começa a não ter tanto compromisso. O Corinthians está diante do seguinte desafio -- provar que é maior que o abismo.

Juca Kfouri

Segundo o colunista, Augusto Melo conseguiu superar seu antecessor, em um ano e meio de gestão, como o pior presidente da história do Timão.

O megalomaníaco vai entrar para a história: conseguiu superar Duílio Monteiro Alves, que até então era o pior presidente da história do Corinthians. Agora perde o lugar e passa a ser o segundo para Augusto Melo, que é o pior.

Juca Kfouri

A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians que votará o impeachment de Augusto Melo está marcada para segunda-feira, dia 26 de maio.

Ontem, reportagem do UOL mostrou que parte do dinheiro da transação com a Vai de Bet foi parar numa conta ligada ao PCC.

Filipe Luís bancou aposta de risco no Flamengo e foi muito bem, diz Arnaldo

Filipe Luís fez uma aposta arriscada e foi muito bem na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre a LDU, no Maracanã, pela Libertadores, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Para Arnaldo, o treinador acertou em começar com Pedro no banco e um ataque titular com mais mobilidade.

O Palmeiras já está nessa há algum tempo, de não ter um time titular, porque essa temporada não é de time titular, é de revezamento. E esse revezamento Arrascaeta e Pedro é ousado porque, para a torcida do Flamengo, é quase sempre vital ter um time titular e ter o time das estrelas.

Ontem, o Filipe Luís bancou uma aposta com o Maracanã cheio e foi muito bem nisso. E acho que ele tem que continuar revezando, senão ele vai estourar o time.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, o Flamengo aumentou a capacidade de pressionar a saída de bola do adversário com Bruno Henrique, Michael e Luiz Araújo ao lado de Arrascaeta.

Arnaldo destacou que Filipe Luís acertou na escolha e viveu uma noite importante em meio à pressão pela classificação na Libertadores.

Pelo jeito que ele gosta de jogar, muitas vezes contra times mais fortes, é Pedro ou Arrascaeta para começar. Isso não é simples, seria difícil até para o Jorge Jesus definir esse revezamento, e o Filipe Luís bancou.

Foi uma noite muito importante para o Filipe Luís. O time jogou bem e com decisões ousadas.

Arnaldo Ribeiro

Com a vitória por dois gols de diferença, o Flamengo agora só precisa vencer o eliminado Deportivo Táchira, no dia 28, no Maracanã, para avançar ao mata-mata.

