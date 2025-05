Corinthians se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Santos

Na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians iniciou sua preparação para enfrentar o Santos, em confronto válido pela nona rodada do Brasileirão.

Após a vitória sobre o Racing, na noite da última quinta-feira, a delegação retornou ao Brasil na madrugada desta sexta. A partir das 12h (de Brasília), os jogadores iniciaram as atividades do dia.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra os uruguaios, pela quinta rodada do Grupo C da Sul-Americana, realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do Centro de Treinamentos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corinthians (@corinthians)

Já o restante do elenco corinthiano foi aos gramados, onde realizou, sob o comando de Dorival Júnior e sua comissão, trabalhos de posse de bola sob pressão e enfrentamento.

O resultado sobre o Racing fez com que o time do Parque São Jorge voltasse a vencer na Sul-Americana e o colocou no segundo lugar posição do grupo, agora com oito pontos.

O último treino antes do clássico diante do Santos será realizado na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava. A partida está marcada para este domingo, às 16h, na Neo Química Arena.