Corinthians: Negociações por atacante e goleiro travam por caos político

O Corinthians não consegue avançar em negociações por atletas por conta da indefinição de Augusto Melo na presidência. Na Live do Clube, Samir Carvalho informou que duas negociações que estavam em andamento foram paralisadas por este motivo.

O clube alvinegro chegou a negociar com o goleiro Matheus Magalhães, do Ajax (HOL), e com o atacante João Marcelo, do Atlético-MG, mas as conversas estão suspensas.

O Corinthians estava negociando com alguns jogadores. [...] Matheus Magalhães, goleiro, ganhou força no Corinthians. Está no Ajax, mas pertence ao Braga, de Portugal. Está na Europa há 11 anos e quer muito jogar no Corinthians. Já houve contato e negociações, mas elas foram paralisadas porque o problema do Augusto Melo precisa ser resolvido.

Os empresários estão recebendo essa informação: agora não vai dar mais para negociar, vamos dar uma pausa, porque precisamos resolver a situação do Augusto Melo.

Outro jogador é o João Marcelo, atacante do Atlético-MG. O Corinthians estava conversando para contratar o atacante por empréstimo. [...] Fez um bom Campeonato Paulista e uma boa Copa São Paulo. [...] A negociação também está paralisada.

Samir Carvalho

