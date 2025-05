Corinthians: MP arquiva caso de ex-gerente que falou de sexo na base

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) arquivou o caso contra Bruno Korquievicz Rodrigues, ex-gerente administrativo das categorias de base, que falou de sexo com atletas menores de idade.

O que aconteceu

O MPSP seguiu a orientação do relatório final da Polícia Civil, que arquivou o inquérito por não considerar que a conduta do ex-funcionário do Timão configurava crime.

O Ministério Público de São Paulo concluiu pela inocência de Bruno Korquievicz Rodrigues, ex-gerente administrativo das categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista, e determinou, seguindo a orientação do relatório final da Policia Civil, o arquivamento do inquérito por concluir não ter havido qualquer conduta que configure crime.

Ainda segundo o Ministério Público, os elementos que justificaram a abertura do inquérito não se confirmaram durante as investigações.

Defesa de Bruno Korquievicz, em nota

O caso foi conduzido pela Delegacia de Pedofilia do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A unidade policial é especializada no combate a crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Relembre o caso

No dia 29 de janeiro, o UOL revelou áudios que envolviam conversas de teor sexual entre Bruno e outros três atletas — dois deles menores de idade.

As gravações foram feitas pelos próprios jogadores, incomodados com o tom de conversas anteriores.

A defesa considerou "inapropriada e inadequada a conversa ocorrida entre os envolvidos", no entanto afirmou que buscaria garantir que elas não fossem tiradas de contexto.

O departamento jurídico do clube chamou Rodrigues para desligá-lo na época, mesmo dia que recebeu a denúncia e antes de concluir a investigação interna.

Quando o ex-gerente foi informado sobre o tema na reunião com o jurídico, se antecipou e pediu demissão.

Contratado no segundo semestre do ano passado, Rodrigues é filho do ex-jogador Ricardinho, ídolo do Corinthians, pentacampeão mundial com a seleção brasileira e hoje comentarista da TV Globo.