Corinthians divulga balanços sem análises e causa novo atrito com Conselhos

Na última segunda-feira, o Corinthians publicou os balancetes mensais referentes à janeiro e fevereiro de 2025. O grande problema é que o parecer da auditoria externa sobre os documentos apresentados pela diretoria de Augusto Melo não foi divulgado, e muito menos enviado aos Conselhos do clube, procedimento obrigatório na divulgação de tais números.

Os balancetes publicados no site oficial do Corinthians também não passaram sequer pela análise dos órgãos fiscalizadores do clube, o Conselho Fiscal (CF), o Conselho de Orientação (Cori) e o Conselho Deliberativo (CD). Nesse sentido, a alta cúpula do alvinegra gera mais um novo atrito com os Conselhos.

A Gazeta Esportiva apurou que a decisão de publicar os balancetes do primeiro bimestre de 2025 sem a entrega da avaliação da auditoria e dos Conselhos irritou membros dos órgãos fiscalizadores, que já não andam muito felizes com Augusto Melo. O Conselho Deliberativo, inclusive, chegou a alegar que um dos motivos para a reprovação das contas do primeiro ano da gestão do presidente foi a falta de transparência e a ausência de entrega de documentos.

Nos documentos divulgados na última segunda-feira, o Corinthians apresentou o exercício dos dois primeiros meses de 2025 com um superávit de R$ 12,1 milhões. O departamento de futebol gerou um lucro de R$ 26,4 milhões. Já o clube social e os esportes amadores apresentaram um déficit de R$ 14,3 milhões.

Corinthians se manifesta e Cori rebate

O Corinthians alega que os balancetes divulgados passaram "rigorosamente pelo rito estabelecido". A diretoria chefiada por Augusto Melo diz que os documentos foram enviados por e-mail ao Conselho Fiscal e, posteriormente, ao Cori, junto do parecer da auditoria da GF Brasil.

Leia, abaixo, na íntegra, a nota divulgada pelo Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que a apresentação do balancete bimestral seguiu rigorosamente o rito estatutário estabelecido. Inicialmente, o documento foi enviado por e-mail ao Conselho Fiscal. Em seguida, foi submetido ao Conselho de Orientação (CORI) e, somente após essas etapas, publicado no site do Clube.

O processo de acompanhamento e validação dos dados é realizado de forma contínua pela auditoria independente GF Brasil, garantindo a transparência e a conformidade das informações apresentadas pelo Departamento Financeiro do Corinthians.

O Clube reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade financeira em todas as suas práticas administrativas".

O Conselho de Orientação, contudo, rebate o que foi dito pelo Corinthians. A Gazeta Esportiva procurou o Cori, que em nota enviada à reportagem, confirmou que os balancetes foram enviados por volta das 20h (de Brasília) da última quinta-feira, mas "desacompanhadas dos pareceres de Conselho Fiscal e Auditoria".

O Conselho de Orientação do Corinthians ainda deixou claro que não teve tempo hábil para realizar as devidas análises antes da publicação no site oficial do clube.

Balanço reprovado e votação de impeachment

Augusto Melo está em atrito constante com os Conselhos do Corinthians. Recentemente, o presidente teve as contas referentes ao primeiro ano de gestão reprovadas pelo CF, pelo Cori e também pelo CD. A dívida total do Corinthians, como demonstrado no balanço financeiro de 2024, está na casa dos R$ 2,5 bilhões.

Além disso, o presidente do CD do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, convocou para o próximo dia 26 de maio, no Parque São Jorge, a reunião para votar o impeachment do presidente. O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao caso VaideBet.

Apesar da ação de Tuma Jr., a Gazeta Esportiva apurou que o presidente do CD tem sido pressionado por outros membros do Conselho a afastar imediatamente Augusto Melo da presidência do clube, atendendo a um requerimento da Comissão de Justiça.