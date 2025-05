Com Zé Ivaldo e Bontempo, Santos avança em preparação para enfrentar o Corinthians

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos avançou em sua preparação para enfrentar o Corinthians, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, com dois "retornos". A bola rola neste domingo, na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília).

Recuperados de lesões, o zagueiro Zé Ivaldo (incômodo em seu joelho direito) e o meio-campista Gabriel Bontempo (edema no músculo adutor da perna esquerda) treinaram normalmente com o restante do elenco e podem ser relacionados já para o próximo duelo.

Por outro lado, o técnico Cléber Xavier terá ausências. O comandante segue sem poder contar com os atacantes Neymar e Guilherme, e também com o volante João Schmidt. Os três estão fora de combate devido a lesões musculares na coxa esquerda.

No momento, o Santos amarga a vice-lanterna, com somente cinco pontos, e faz campanha de um triunfo, dois empates e cinco reveses.

O Peixe não sabe o que é vencer há cinco partidas, com três derrotas e dois empates - o último deles diante do Ceará, em 0 a 0, como mandante. A última vitória do time santista foi no dia 16 de abril, sobre o Atlético-MG, em casa, por 2 a 0.