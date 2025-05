Clube anuncia Casa Flamengo para o Mundial de Clubes da FIFA

O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira, a Casa Flamengo, um espaço dedicado à promoção da marca e à convivência, celebração e engajamento com a torcida durante o Mundial de Clubes da FIFA, que acontece em junho deste ano, nos Estados Unidos.

A casa fica no Icon Park, em Orlando, e estará ativa entre os dias 14 e 25 de junho. As iniciativas envolvem experiências exclusivas para torcedores, sócios, sócios-torcedores, patrocinadores e parceiros, reforçando a dimensão global da Nação Rubro-Negra.

A Casa Flamengo contará com uma programação especial, das 13h às 22h, incluindo transmissão dos jogos, ativações promocionais, experiências exclusivas para torcedores e a presença de convidados, influenciadores e ex-jogadores do clube.

A Resenha Rubro Negra, por exemplo, será uma série de eventos exclusivos composta por três encontros, 15 e 19 de junho, na Filadélfia, e 23 de junho, em Orlando.

Além disso, o Flamengo conta com 15 embaixadas nos Estados Unidos, onde terão programas especiais nos três primeiros jogos da equipe no Mundial, diante de Esperánc, Chelsea e outra equipe a ser definida - Los Angeles FC ou América do México.

Os que não viajarem aos Estados Unidos poderão acompanhar os detalhes dos bastidores e toda a movimentação em torno da competição pela Flamengo Tv, que fará a cobertura completa nas redes sociais rubro-negras.