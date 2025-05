Chelsea vence United pelo Inglês e entra na zona de classificação para a Champions

Nesta sexta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea duelou com o Manchester United no Stamford Bridge e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Marc Cucurella.

Com o resultado positivo, os mandantes alcançaram 66 pontos e, assim, chegaram na quarta colocação, que leva à próxima Liga dos Campeões. O Manchester United, por sua vez, seguiu em 16º, com os mesmos 39 conquistados. Este foi o sétimo jogo sem vitória do time comandado por Ruben Amorim.

O Chelsea retorna aos gramados no próximo dia 27 (domingo), contra o Nottingham Forest, pela 38ª e última rodada do Campeonato Inglês. O jogo está marcado para às 12h (de Brasília), no City Ground. O Manchester United, por sua vez, duela com o Tottenham na próxima quarta-feira, pela final da Liga Europa. A bola rola às 16h, no Estádio de San Mamés Barria, na Espanha.

Ainda pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Aston Villa recebeu o Tottenham no Villa Park e venceu por 2 a 0, com gols de Ezri Konsa e Boubacar Kamara.

Deste modo, alcançou 66 pontos, ultrapassou o Manchester City e chegou na quinta colocação. No entanto, o City, que apresenta 65 somados, possui uma partida a menos. Já o Tottenham seguiu em 17º, com os mesmos 38.

Famalicão vence e ultrapassa Casa Pia pelo Português

Pela 34ª rodada do Campeonato Português, o Famalicão recebeu o Casa Pia no Estádio Municipal de Famalicão e venceu por 2 a 1. Apesar do gol de Gaizka Larrazabal, Simon Elisor (2) garantiu o triunfo dos mandantes.

Com isso, o Famalicão ultrapassou o Casa Pia e alcançou a sétima colocação, agora com 47 pontos. Do outro lado, o Casa Pia seguiu em oitavo, com 45 somados.

Rio Ave cede empate ao Gil Vicente

Pela mesma rodada da competição, o Rio Ave duelou com o Gil Vicente no Estádio da Mata Real e, apesar de ter aberto o placar com Francisco Petrasso, viu Sergio Bermejo deixar tudo igual.

Com o resultado, o Rio Ave chegou a 38 pontos e ultrapassou o Moreirense, que tem um ponto e um jogo a menos. Assim como adversário, o Gil Vicente também ganhou uma posição. O time agora é o 13º, com 34 conquistados.