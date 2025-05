Chelsea vence United e pressiona City na briga por vaga na Champions

O Chelsea venceu o Manchester United por 1 a 0 nesta sexta-feira, em duelo da 37ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto aconteceu no Stamford Bridge, em Londres.

O gol foi marcado por Cucurella. Com o resultado, o Chelsea chegou a 66 pontos, na quarta posição, e se aproximou de garantir uma vaga na Champions League. O United se manteve com 39 pontos, na 16ª posição.

O Manchester City agora fica pressionado na busca por vaga na Champions, após as vitórias do Chelsea sobre o United e do Aston Villa em cima do Tottenham, por 2 a 0. Enquanto os já vencedores da rodada somam 66 pontos, o City é o sexto colocado com 65, primeiro fora da zona de classificação para a Champions, e recebe o Bournemouth na próxima terça, pela 37ª rodada.

As equipes disputam sua última partida do Campeonato Inglês no dia 25 de maio: o Chelsea visita o Nottingham Forest, e o Manchester United recebe o Aston Villa, em confrontos que acontecem às 12h (de Brasília).

Na primeira etapa, o United saiu na frente, mas gol foi anulado

O primeiro tempo do confronto foi marcado por destaque do Chelsea, além de um gol anulado dos visitantes. Os 45 minutos iniciais foram de pressão dos Blues, que colocaram uma bola na trave com Reece James e obrigaram grande defesa do goleiro Onana, após finalização de Cole Palmer. Harry Maguire marcou pelos Red Devils, mas o gol foi revisado e cancelado após impedimento.

Apesar de chegar em várias oportunidades ao gol adversário, os donos da casa somaram apenas um chute a gol. O Manchester United teve maior posse de bola, ainda que o Chelsea tenha criado de forma mais efetiva na área ofensiva.

O Chelsea dominou o segundo tempo e venceu o confronto

Cucurella abriu o placar para o Chelsea aos 26 minutos da etapa final. Após ser acionado na ponta-direita, Pedro Neto encontrou Reece James na entrada da grande área, que girou e levantou na grande área. O lateral apareceu na frente da marcação para subir de cabeça e colocar os Blues na frente do placar.

O segundo tempo contou com mais equilíbrio de posse de bola e finalizações, ainda que o Manchester United não tenha sido eficiente - foram quatro chutes para cada lado, mas duas chances de perigo apenas pelo lado do Chelsea.