Charles do Bronx abre as portas para ajuda de Jean Silva em treinos para o UFC 317

No início da semana, Dana White anunciou Charles Oliveira vs Ilia Topuria, pelo cinturão linear dos pesos-leves (70 kg), como a luta principal do UFC 317. Logo após a notícia se tornar pública, Jean Silva chamou a atenção dos fãs por se oferecer para ajudar 'Do Bronx' no camp de preparação do importante confronto. Ciente do posicionamento de 'Lord' e com uma boa relação com o compatriota, o ex-campeão do Ultimate abriu as portas para tal parceria sair do papel, durante entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

Com pouco mais de um mês para afiar suas habilidades para encarar Topuria, Charles não descartou o que seria uma espécie de 'crossover' entre a sua equipe, a 'Chute Boxe Diego Lima' e o time de Jean, a 'Fighting Nerds'. Por serem baseadas na mesma cidade, em São Paulo, a união poderia ser selada de maneira mais simples, do ponto de vista do planejamento. Em alta no UFC e com um porte físico similar ao de Topuria, Lord ressaltou que pode ajudar Do Bronx emulando o estilo de luta de seu próximo adversário.

"O Jean eu já conhecia há muito tempo, quando ele nem era do UFC. É um moleque que, sem sombra de dúvidas, merece tudo que vem acontecendo na vida dele. É um cara que respeito e gosto muito. Saiu em todos os lugares (ele oferecendo ajuda), então eu vi isso. Sou muito grato. Como falei com o Diego, temos 45 dias para montar as peças, entender as coisas. A gente sabe que tem esse respaldo (do Jean), caso precise, para poder trazer. E por que não trazer? Se fosse um cara que não desse certo, ou que a gente não conhecesse, não. Mas o Jean é um cara do bem. Estamos montando as peças do quebra-cabeça para poder acelerar a máquina, vamos esperar para ver no que vai dar. Sim (existe a chance dessa parceria)", destacou Charles.

Sonho de voltar ao topo

Depois de conquistar o cinturão peso-leve em 2021, contra Michael Chandler, Do Bronx terá a oportunidade de voltar a reinar na categoria que o consagrou, quatro anos depois. Em um momento diferente da vida, com uma estabilidade financeira garantida, o brasileiro garante que a fome pelo título segue a mesma de outrora. Motivado, o especialista em jiu-jitsu pode fazer história duas vezes no UFC 317 - ao se tornar o primeiro campeão até 70 kg com 35 anos ou mais e também por eventualmente ser o primeiro homem a vencer Topuria no MMA profissional.

"Tudo na vida muda. Agora estou em busca de me tornar campeão mais uma vez. Tenho um sonho de me tornar campeão de novo, promessas a serem cumpridas. E enquanto isso me motivar, enquanto eu sentir tesão de fazer isso aqui que estou fazendo, vou continuar trabalhando. Sempre vim falando: 'Estou em busca do cinturão'. E ele bateu na minha porta. Estou muito feliz. Sei que já me tornei campeão uma vez e posso me tornar de novo. Sei que do outro lado tem um cara duríssimo, com um jogo muito bom. Mas sei do poder de fogo que tenho na mão, o quão meu jiu-jitsu é bom. Mentalmente, fisicamente e espiritualmente, tenho que estar 100% blindado para fazer dar certo", projetou o faixa-preta.

Posto vago

A luta entre Do Bronx e Topuria pelo título dos leves foi viabilizada após o então campeão Islam Makhachev decidir subir de categoria para buscar o cinturão dos meio-médios (77 kg). Com o posto vago, o UFC optou por colocar dois ex-campeões em rota de colisão: o representante da 'Chute Boxe Diego Lima', que já reinou na divisão até 70 kg, e 'El Matador', recém-chegado na divisão, promovido após abrir mão de seu antigo cinturão dos penas (66 kg).

