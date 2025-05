Chapecoense bate o Cuiabá e entra no G4 da Série B

A Chapecoense venceu o Cuiabá nesta sexta-feira por 2 a 1, na Arena Condá, em Chapecó, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Maílton e Italo marcaram os gols da Chape, que entrou no G4 da liga nacional. Patrick de Lucca balançou as redes para o Dourado.

Com o resultado, o time catarinense chegou a 13 pontos e alcançou a terceira posição na tabela, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada. O Cuiabá, por sua vez, caiu da quinta para a sexta colocação e tem 12 unidades.

A Chapecoense vira a chave para o clássico contra o Avaí, marcado para o próximo dia 24 (sábado), na Ressacada, em Florianópolis. O Cuiabá joga no dia 26 (segunda-feira), quando recebe o Vila Nova, na Arena Pantanal.

?????????????????! Com a torcida jogando junto, a Chapecoense superou o Cuiabá dentro de casa pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Verdão chega a 13 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro! Vamos por mais, Verdão! ??? ? Maílton

Chapecoense (@ChapecoenseReal) May 16, 2025

O jogo

A Chape abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo. Maílton arriscou cobrança de falta de muito longe e acertou o ângulo de Mateus Pasinato. Golaço dos donos da casa.

O Cuiabá chegou ao empate aos 22 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta na área, Patrick de Lucca subiu mais alto que a defesa mandante e cabeceou para baixo, como mando o manual, para deixar tudo igual.

Dez minutos depois, a Chapecoense voltou à frente do placar. Após jogada pela direita, Italo recebeu na esquerda da área, levou para linha de fundo e bateu cruzado para decretar a vitória dos donos da casa.