Cerro Porteño identifica e pune torcedores que fizeram gestos racistas contra o Palmeiras

O Cerro Porteño identificou e puniu, nesta sexta-feira, os dois torcedores responsáveis por fazerem gestos de cunho racista em direção a torcedores do Palmeiras, na derrota por 2 a 0, pela quarta rodada da Libertadores, no último dia 7 de maio.

Segundo o clube argentino, os dois homens, identificados como Pedro Benítez e Óscar Ariel Arellano Leiva, estão proibidos de comprar ingressos para os jogos do time, além de não terem mais permissão de entrar na sede do clube e participar de eventos organizados pelo Cerro Porteño.

Além disso, o clube comunicou a identificação de ambos os indivíduos às autoridades locais e esportivas, para que sejam aplicadas as medidas legais cabíveis.

Já não é a primeira vez que torcedores do Cerro Porteño são identificados por fazerem gestos racistas em jogo contra o Palmeiras. Isso porque na Libertadores sub-20, no Paraguai, Luighi, atleta palmeirense, também foi vítima.

Já na estreia da fase de grupos, contra o Cerro Porteño, em duelo realizado no Allianz Parque, um torcedor do Palmeiras foi identificado e punido ao cometer o mesmo crime. O indivíduo em questão foi multado e bloqueado no sistema de venda de ingressos para as partidas do Verdão como mandante e excluído do programa Avanti.