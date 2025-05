CBF abre processo eleitoral após afastamento de Ednaldo Rodrigues pelo TF-RJ

Em cumprimento à ordem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a CBF dará início ao processo para a escolha de sua nova diretoria. O edital de convocação da Assembleia Geral Eleitoral será publicado neste sábado, marcando oficialmente a abertura do pleito que elegerá o novo presidente, oito vice-presidentes e os membros do Conselho Fiscal para o mandato de 2025 a 2029.

A medida cumpre determinação do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, da 19ª Câmara Cível do TJ-RJ, que afastou Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF na última quinta-feira (15). A decisão atribuiu ao vice-presidente Fernando Sarney a função de interventor, com poderes administrativos até a posse da nova diretoria e responsabilidade direta pela condução da eleição.

Segundo comunicado oficial da entidade, o processo será conduzido de forma "transparente, democrática e participativa", observando as regras previstas no Estatuto da CBF. A eleição ocorrerá no dia 25 de maio e será organizada por uma Comissão Eleitoral Apartada e Independente.

O afastamento de Ednaldo Rodrigues se baseia na suspeita de falsificação da assinatura do ex-presidente Coronel Nunes no acordo que legitimou sua eleição em 2022. A deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e o próprio Fernando Sarney questionaram a validade do documento, e a Justiça entendeu que havia elementos suficientes para a destituição.

Essa é a segunda vez que Ednaldo deixa o cargo por decisão judicial. Em dezembro de 2023, ele já havia sido afastado, mas voltou ao posto após decisão favorável do ministro Gilmar Mendes, do STF.

Confira o cronograma divulgado pela CBF:

17/05/2025 - Publicação do edital e do regulamento eleitoral



18 a 20/05/2025 - Prazo para registro de chapas



25/05/2025 - Assembleia Geral Eleitoral