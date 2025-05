Cafu compartilha bastidores do penta e dá receita para Seleção ter sucesso: "Capitão é o elo"

Cafu, capitão da Seleção Brasileira no pentacampeonato mundial na Copa de 2002, disputada na Coréia do Sul e no Japão, revelou bastidores da equipe de Felipão. O lateral direito com passagens por São Paulo, Palmeiras, Roma e Milan falou sobre o que um time precisa para ter o mesmo sucesso que a equipe canarinho que conquistou a quinta Copa do Mundo há mais de 20 anos.

"Para ser respeitado, você tem de se fazer respeitar. O capitão é o elo entre o treinador e o jogador, e uma das principais responsabilidades dessa posição é extrair o melhor de cada companheiro e distribuir bem os papéis para que todos cheguem juntos ao objetivo comum", disse o pentacampeão mundial, no festival APAS SHOW.

Quando Felipão assumiu a Seleção, em julho de 2001, o lateral se tornou peça importante da Seleção Brasileira. Apesar de não ter trabalhado com Scolari durante os anos 1990, o ex-jogador era um dos homens de confiança do técnico gaúcho.

Além de levantar a taça em 2002, Cafu também venceu a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Além disso, o lateral é o jogador que mais vestiu a camisa da Seleção Brasileira, com 143 jogos oficiais.

Cafu ainda conquistou duas Copas Américas, em 1997 e 1999, e uma Copa das Confederações, em 1997, pela Seleção Brasileira. Por clubes, o ex-jogador se destaca por vencer duas vezes a Libertadores e o Mundial, em 1992 e 1993, pelo São Paulo. O lateral também ganhou a Liga dos Campeões 2007, pelo Milan.