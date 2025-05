Libertadores: o que seu time precisa fazer para avançar? Veja cenários

Do UOL, em São Paulo

Além dos já classificados Palmeiras e São Paulo, os outro cinco brasileiros da fase de grupos da Libertadores entrarão na última rodada, marcada para daqui a duas semanas, com chances de avançar às oitavas de final. Para alguns deles, no entanto, o cenário não é tão animador.

O que seu time precisa fazer para avançar? O UOL listou a tabela atual, os jogos de cada um e possíveis cenários antes das oitavas de final.

Botafogo (Grupo A)

O atual campeão do torneio se classifica com uma vitória simples sobre a Universidad de Chile, no Nilton Santos, na noite do dia 27. O 3 a 2 recente aplicado sobre o Estudiantes deixou o elenco de Renato Paiva dependendo só de si para avançar.

Se empatar, o Botafogo precisa torcer para uma derrota do Estudiantes, em casa, diante do lanterna e já eliminado Carabobo. Uma derrota carioca, por outro lado, elimina virtualmente a equipe — neste caso, os argentinos precisariam perder por, pelo menos, dois gols a mais em relação aos brasileiros.

1 - Universidad de Chile: 10 pontos

2 - Estudiantes: 9 pontos (saldo +4)

3 - Botafogo: 9 pontos (saldo +2)

4 - Carabobo: 1 ponto

Igor Jesus comemora gol do Botafogo sobre o Estudiantes em duelo da Libertadores Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Flamengo (Grupo C)

Vencer em casa o Táchira, que perdeu todos os seus jogos até aqui, classifica o Flamengo — com chance até de fechar a chave na liderança, a depender do que acontecer no outro jogo.

O empate é útil ao rubro-negro somente se a LDU não vencer o já classificado Central Córdoba. Até uma derrota pode colocar os cariocas na próxima fase, desde que os equatorianos também sejam derrotados e a diferença do saldo seja mantida.

1 - Central Córdoba: 11 pontos

2 - Flamengo: 8 pontos (saldo +2)

3 - LDU: 8 pontos (saldo +1)

4 - Deportivo Táchira: 0 ponto

Léo Ortiz, do Flamengo, festeja gol sobre a LDU em duelo da Libertadores Imagem: ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

São Paulo (Grupo D)

O invicto Tricolor joga em casa, no dia 27, para confirmar o 1° lugar da chave — vitória ou empate contra o Talleres bastam, mas até uma derrota pode cravar os comandados de Luis Zubeldía no topo. Se o último cenário der às caras, o Libertad não pode superar o eliminado Alianza Lima (e tirar saldo de quatro gols).

1 - São Paulo: 11 pontos (saldo +5)

2 - Libertad: 8 pontos (saldo +1)

3 - Talleres: 4 pontos

4 - Alianza Lima: 4 pontos

Lucca comemora seu primeiro gol como profissional pelo São Paulo; ele marcou contra Libertad Imagem: Rubens Chiri/SPFC

Fortaleza (Grupo E)

A situação é complicada, mas longe de ser impossível ao Fortaleza, que encara o já classificado Racing na Argentina no próximo dia 29.

Se vencer, o time garante a liderança da chave — o empate também deve servir, já que o Bucaramanga, se bater o lanterna Colo-Colo, até alcança a pontuação dos brasileiros, mas precisaria golear por sete gols de diferença para avançar.

Uma derrota, no entanto, azeda a situação: neste caso, qualquer resultado positivo do Bucaramanga elimina os comandados de Juan Pablo Vojvoda. Um empate ou vitória do Colo-Colo seria a salvação.

1 - Racing: 10 pontos

2 - Fortaleza: 8 pontos (saldo +4)

3 - Bucaramanga: 6 pontos (saldo -3)

4 - Colo-Colo: 2 pontos

Marinho, do Fortaleza, tenta fazer a jogada durante duelo contra o Bucaramanga pela Libertadores Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

Inter e Bahia (Grupo F)

Gaúchos e baianos brigam por uma vaga, já que o Atlético Nacional está garantido no mata-mata, e o Nacional-URU não tem qualquer chance de ser vice-líder.

Os brasileiros farão um "jogo da morte", no dia 28, dentro do Beira-Rio. Basicamente, quem vencer sobrevive, e o Inter tem a vantagem do empate por somar um ponto a mais em relação ao adversário.

1 - Atlético Nacional: 9 pontos

2 - Inter: 8 pontos

3 - Bahia: 7 pontos

4 - Nacional-URU: 4 pontos

Bahia e Inter farão jogo de vida ou morte daqui a duas semanas Imagem: Diego Vara/Reuters

Palmeiras (Grupo G)

O alviverde já garantiu a 1ª posição da chave e, com a vitória recente sobre o Bolívar, cravou a melhor campanha geral antecipadamente. O jogo contra o Sporting Cristal, marcado para o Allianz Parque no dia 28, só servirá para os peruanos tentarem uma classificação heroica.

1 - Palmeiras: 15 pontos

2 - Cerro Porteño: 7 pontos (saldo 0)

3 - Sporting Cristal: 4 pontos (saldo -4)

4 - Bolívar: 3 pontos