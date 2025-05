Ator, Terry Crews vai ao Allianz Parque e posa com camisa do Palmeiras após vitória na Libertadores

Terry Crews, ator norte-americano, esteve presente no Allianz Parque na noite de quinta-feira para acompanhar a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, resultado que garantiu ao Verdão a primeira colocação geral da competição.

O ator registrou sua ida ao estádio do Palmeiras nas redes sociais. "Rebecca Crews e eu no Brasil em jogo do Palmeiras contra o Bolívar. Eu amo esse jogo!", escreveu na publicação que conta com um vídeo gravado em um dos camarotes do estádio

O Palmeiras também publicou uma foto de Crews segurando a camisa do Palmeiras e brincou: "Julius ou Latrell? Aí é com vocês! Só sei que Terry Crews estava presente na vitória de hoje!", fazendo alusão a dois dos mais notórios papeis da carreira do ator. Julius, pai do Chris, no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", e Latrell, no filme "As Branquelas".

Desde o fim de 2024, Terry Crews faz propaganda para a Shopee, plataforma de vendas online, no Brasil, sendo presença nas telinhas dos brasileiros.

Nas cadeiras do Allianz Parque, Terry Crews viu o Murilo e Facundo Torres marcarem os gols palmeirenses. Assim, o Verdão chegou a 15 pontos, sem poder ser mais alcançado por ninguém nesta primeira fase da Libertadores. No Grupo G, abriu oito pontos de distância para o segundo colocado.