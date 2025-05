Atlético-GO fecha a contratação do treinador Fábio Matias, ex-Juventude

Sem tempo a perder após a saída de Fábio Tencati, o Atlético Goianiense oficializou, nesta sexta-feira a contratação do técnico Fábio Matias para a sequência da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Seu último trabalho foi no Juventude, justamente o clube para o qual se transferiu o ex-técnico [EP1]atleticano, Tencati.

Aos 45 anos, Matias chega com a missão de reorganizar o time goiano e recolocá-lo na briga pelo acesso à elite do futebol nacional. Ele acumula experiência em diferentes funções no futebol brasileiro.

Matias tem passagens pelo Coritiba, Red Bull Bragantino, e pela base do Flamengo, onde se destacou como formador. Ele também atuou como auxiliar técnico no Botafogo.

Um dos momentos marcantes da sua carreira foi o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020, conquistado pelo Internacional, reforçando seu histórico positivo com jovens atletas e desenvolvimento de elenco.

Apesar da contratação já estar sacramentada, Fábio Matias ainda não comandará o time neste fim de semana. O Atlético-GO enfrentará o Remo, no domingo, no Estádio Antônio Accioly, sob o comando do auxiliar Anderson Gomes, da comissão técnica permanente do clube.

Com uma campanha oscilante nas primeiras rodadas da Série B, o Atlético-GO ocupa atualmente a 13ª posição, com 10 pontos. O clube aposta em uma retomada sob o comando de Matias para subir na tabela e entrar definitivamente na disputa por uma vaga no G-4, zona de acesso à Série A de 2026.