Alcaraz aguenta pressão da torcida, vence Musetti e vai à final do Masters de Roma

Carlos Alcaraz resistiu à pressão da torcida e ao bom momento do tenista da casa Lorenzo Musetti, 9º do mundo, para mostrar que segue em grande forma no saibro. Nesta sexta-feira, o número três do mundo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), e avançou à final do Masters 1000 de Roma, na Itália. Agora ele espera por outro tenista da casa, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, para um aguardado confronto na final.

O líder do ranking vai disputar ainda nesta sexta a outra semifinal do torneio italiano, contra o americano Tommy Paul, 12º do ranking, a partir das 15h30 (horário de Brasília). A grande final está marcada para domingo.

Em sua melhor campanha em Roma, Alcaraz disputará a final na capital italiana pela primeira vez. Trata-se da sua quarta decisão no ano, em busca do terceiro título. Já levantou os troféus do Masters de Montecarlo, também no saibro, e do ATP 500 de Roterdã, na quadra dura. Ainda na terra batida, foi vice-campeão do ATP 500 de Barcelona, quando se machucou e acabou perdendo o Masters de Madri.

O espanhol, que subirá para o segundo lugar do ranking na segunda-feira, voltou ao circuito, recuperado do problema físico, na semana passada, no início das disputas em Roma. Se for campeão na Itália, Alcaraz será considerado o grande favorito ao título de Roland Garros, que começa no dia 25.

Nesta sexta, apesar do apoio da torcida, Musetti oscilou no game de abertura da partida e sofreu logo a primeira quebra de saque do jogo. O tenista da casa sofreu outras duas quebras, se impôs uma vez no saque do favorito, mas esteve longe de ameaçar o primeiro set de Alcaraz.

A segunda parcial contou com roteiro diferente, ao menos nos primeiros games. Desta vez, foi Musetti quem saiu na frente, com sua primeira quebra no jogo. A vantagem, porém, foi neutralizada pelo espanhol logo no game seguinte, com outra quebra, reequilibrando o set.

Empurrado pelos compatriotas, Musetti obteve nova quebra e abriu 3/1. Alcaraz reagiu e devolveu a quebra para empatar em 4/4. O duelo ganhou em equilíbrio e o set precisou ser decidido no tie-break, com domínio do favorito desde os primeiros pontos.