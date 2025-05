Alan Patrick tem média de uma participação em gol por jogo disputando a Libertadores pelo Internacional

O Internacional venceu o Nacional-URU, na noite desta quinta-feira, pela quinta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Gran Parque Central. Com a assistência para o segundo gol, Alan Patrick tem média de uma participação direta por jogo com a camisa do Colorado na competição.

Em 17 jogos disputados na Copa Libertadores, o meia marcou dez gols e deu sete assistências, com média de 87 minutos por participação. Segundo dados do Sofascore, Alan Patrick ainda criou dez grandes chances, deu 49 passes decisivos, completou 49 dribles (2,9 por jogo) e recuperou a bola 83 vezes (4,9 por jogo).

Alan Patrick disputando a Libertadores com a camisa do @SCInternacional: ? 17 jogos

? 10 gols (!)

? 7 assistências (!)

? 17 participações em gols (!)

? 87 mins p/ participar de gol (!)

? 10 grandes chances criadas (!)

? 49 passes decisivos (!)

Desde 2022 no Internacional, o jogador de 34 anos disputou duas edições de Copa Libertadores com a equipe gaúcha. Em 2023, foram cinco gols e cinco assistências, em 12 jogos. Nesta temporada, o meia tem cinco bolas na rede (artilheiro da competição) e dois passes para gol, em apenas cinco partidas.

Nesta quinta-feira, Alan Patrick deu o passe para Braian Aguirre marcar o segundo do Internacional na vitória sobre o Nacional. Em 2025, o meia tem dez gols e nove assistências, em 20 jogos disputados.

Situação do Internacional no grupo da morte

Com gols de Ricardo Mathias e Braian Aguirre, o Internacional venceu o Nacional por 2 a 0. Assim, o Colorado assumiu a vice-liderança do grupo F, com oito pontos conquistados, um atrás do líder Atlético Nacional-COL e um à frente do Bahia.

Para assegurar a vaga nas oitavas de final, o Inter joga pelo empate diante da equipe baiana na última rodada da fase de grupos. A partida acontece no dia 28 de maio, quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Beira-Rio.

A equipe do técnico Roger Machado ainda tem chances de passar na primeira posição da chave. Para isso, precisa vencer o Bahia e torcer para o Atlético Nacional não vencer o Nacional.

O Internacional volta a campo neste domingo, às 20h30, quando recebe o Mirassol, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O Colorado é o 13º colocado, com nove pontos. O Mirassol ocupa a 12ª posição, com dez pontos.