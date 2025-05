Abel cita favoritismo na Libertadores e quer Palmeiras lutando por "objetivo maior"

O Palmeiras, conseguiu, mais uma vez, avançar às oitavas de final da Libertadores sendo dono da melhor campanha geral. Em 2025, a equipe de Abel Ferreira conquistou esse feito com uma rodada de antecedência, depois de vencer o Bolívar, por 2 a 0, no Allianz Parque. O treinador palmeirense falou sobre um suposto favoritismo de sua equipe e disse que quer o time agora lutando por um "objetivo maior", que é chegar à disputa do título.

"Sabemos muito bem como é que é essa competição e sabemos muito bem onde estamos, a imprensa que temos também. Precisamos continuar, somos tão favoritos agora como éramos no princípio. São várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Temos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também chegamos em casa e fomos eliminados", disse.

Antes disso, o Verdão foi dono da melhor campanha em cinco das últimas sete edições: em 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023. Neste período, o clube faturou duas taças: em 2020 e 2021. Nas outras, mesmo com o fator casa à disposição na última decisão, acabou sendo eliminado.

"Portanto, não é a primeira vez na segunda e nem terceira que conosco ficamos em primeiro na fase do grupo. Foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases do grupo, chegar à final e tentar ganhar, mas sabendo que há outras equipes que podem não ter os mesmos recursos, mas há outras formas de ganhar, não há só uma. Não conseguimos nada mais, nada menos do que ficar em primeiro", seguiu Abel.

Abel quer pensar jogo a jogo e, antes de conhecer seu rival das oitavas de final, que será decidido em sorteio da Conmebol, o treinador comanda a equipe no fechamento da fase de grupos no dia 28 de maio, quando enfrenta o Sporting Cristal, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

"Começa já tudo do zero na próxima eliminatória, quando passarmos, qualquer que seja o adversário que nos vai cagar pela frente. A única vantagem que nós temos será seguramente teoria. Na prática, nós podemos na teoria podemos ter 60 contra 40 do nosso adversário, mas nosso adversário pode ter 40 para passar. Nós podemos ter 80 e o adversário 20. Nós 90 e o adversário 10. Está tudo em aberto", finalizou.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 15 pontos e abriu oito de vantagem no Grupo G. O Verdão ainda quer chegar próximo à campanha de 2022, quando venceu os seis duelos da fase de grupos.