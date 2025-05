Zubeldía rasga elogios ao elenco do São Paulo após empate heróico: "Mostrou pulso"

O técnico Luis Zubeldía saiu bastante satisfeito com a entrega dos seus jogadores após o empate do São Paulo com o Libertad, do Paraguai, em 1 a 1, nesta quarta-feira, no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

O Tricolor teve de atuar praticamente durante toda a partida com um homem a menos em campo, já que Alisson foi expulso logo aos 16 minutos do primeiro tempo, e sofreu o gol do Libertad já na reta final do jogo. Mas, aos 44 minutos da etapa complementar, o garoto Lucca, de apenas 17 anos, garantiu o empate ao São Paulo logo em sua estreia pelo time profissional.

"Esse elenco tem algo extra que sinto no coração, esse time tem um extra que vai nos levar a coisas muito lindas. Não é um jogador, nem de Cotia, nem os experientes, são todos juntos. Temos mais que bons jogadores. Possivelmente teremos que sofrer, em alguns pontos podemos não ter os resultados que queremos, mas ao final da temporada veremos", comentou Zubeldía.

"Tem um espírito de solidariedade entre eles, profissionalismo e tivemos muitos inconvenientes. Mesmo assim, há muita responsabilidade pela camisa que estamos vestindo. Agora temos que ficar em dia no Brasileirão, pedimos aos torcedores que nos acompanhem. Agora é deixar a Libertadores um pouco de lado para daqui a duas semanas pegarmos o Talleres e entrarmos nas fases finais", prosseguiu.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 14 jogos de invencibilidade na Libertadores, ampliando o seu recorde na competição. O Tricolor soma 11 pontos, figurando na ponta do Grupo D, à frente do Libertad, com oito, Alianza Lima, com quatro, e Talleres, com um tento.

"A equipe de novo mostrou pulso, tivemos situações mais claras e conseguimos empatar com o aporte de um jogador jovem. Quero felicitar a todos. Não podemos esquecer a expulsão, são coisas que podem complicar um jogo. Agradeço aos torcedores, tivemos uma atmosfera de Libertadores, estamos classificados, mas queremos ficar em primeiro. O objetivo era ir às oitavas e agora é voltar o foco para o Brasileirão, competição em que estamos em dívida", pontuou Zubeldía.

O São Paulo volta a entrar em campo pela Libertadores somente no dia 27 de maio, contra o Talleres, da Argentina, às 19h (de Brasília), novamente no Morumbis. O Tricolor agora concentra seus esforços para a partida contra o Grêmio, no próximo sábado, às 21h (de Brasília), novamente em casa, pelo Campeonato Brasileiro.