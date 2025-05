Yuri Alberto elogia gol de 'bico' e se diz aliviado: 'Era vencer ou vencer'

O atacante Yuri Alberto elogiou o gol de "bico" do lateral esquerdo Matheus Bidu, que deu ao Corinthians a vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, na penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

O camisa 9 entrou no segundo tempo e viu de pertinho a batida do lateral, que desviou em dois zagueiros antes de morrer no fundo da rede da equipe uruguaia.

Jogo difícil, de poucas oportunidades, e graças a Deus o [Matheus] Bidu pôde fazer aquele belo gol de bico para nos dar esse resultado. A responsabilidade era muito grande. A gente sabia que esse último jogo era vencer ou vencer para poder classificar para a próxima etapa da Sul-Americana.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, à ESPN

Com a vitória, o Timão continua vivo na briga pela classificação no Grupo C, e vai para a rodada derradeira com chances de assumir a liderança. O adversário será o Huracán, no dia 27, em Buenos Aires.

Yuri relembrou o "quase" da temporada passada, quando a equipe alvinegra chegou à semifinal, mas foi eliminada pelo Racing, da Argentina.

Agora, é continuar trazendo alegria para a nossa torcida. Ano passado a gente bateu na trave, e dessa vez a gente vai fazer o máximo para completar esse objetivo.

Yuri Alberto

Antes da Sul-Americana, o Corinthians encara o Santos, no domingo, pelo Brasileirão. A partida será às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena).