Veja alternativas de Dorival para suprir a ausência de Memphis no Corinthians

O Corinthians enfrenta o Racing-URU nesta quinta-feira, em Montevidéu, pela Copa Sul-Americana. O time, porém, terá uma baixa de peso para o jogo decisivo. Trata-se do atacante holandês Memphis Depay.

O camisa 10 sofreu uma contusão ligamentar no tornozelo direito durante um treino e desfalcará a equipe no Uruguai. Ele é um dos principais jogadores do Timão desde o ano passado, quando foi contratado.

Com a ausência do lesionado Rodrigo Garro, o protagonismo só aumentou em 2025. Já são seis bolas na rede e dez passes para gol na atual temporada. O atleta será avaliado diariamente para o clássico contra o Santos, no domingo, pelo Brasileirão.

A tendência é que Memphis seja substituído por Romero enquanto estiver entregue ao departamento médico. O técnico Dorival Júnior, contudo, tem outras alternativas no elenco para suprir o holandês.

Ele pode, por exemplo, dar outra chance a Héctor Hernández entre os titulares. Neste cenário, Yuri Alberto seria recuado e jogaria com mais mobilidade no ataque.

Outra opção é Talles Magno, acostumado a atuar mais pelas beiradas, mas que também pode ser um segundo atacante.

Um outro caminho, menos provável, é preencher o meio-campo com Igor Coronado. O time pode ter o trio de volantes Maycon, José Martínez e André Carrillo, com Breno Bidon mais solto, como um meia, e o camisa 77 mais avançado.

Dorival teve três sessões de treinamento para ajustar o time e preparar o Corinthians para o desafio. O duelo com o Racing-URU está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Montevidéu.

O Timão se encontra em situação complicada no torneio. A equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com apenas cinco pontos conquistados, e precisa de uma vitória para se manter vivo.