Valencia pretende processar a Netflix após documentário sobre Vini Jr.

A equipe jurídica do Valencia estuda processar a Netflix por conta da exibição do documentário "Baila, Vini", lançado hoje na plataforma de streaming.

De acordo com informações do jornal espanhol As, o clube discorda da forma como sua torcida foi retratada no documentário, sendo chamada de racista.

O que aconteceu

Em "Baila, Vini", são exibidas cenas da partida entre Valencia e Real Madrid, ocorrida em 21 de maio de 2023, no estádio Mestalla.

Durante a partida, torcedores do Valencia se manifestaram contra Vini Jr. após a expulsão do jogador brasileiro, por agressão a Hugo Duro. O documentário cita em legenda que os torcedores do Valencia gritaram "Mono, mono" ("macaco", em espanhol), quando, na realidade, estariam gritando "Tolo, tolo" ("bobo").

Na ocasião, o Valencia identificou três torcedores que fizeram gestos racistas. Ainda de acordo com o As, o clube alega que a atitude destas três pessoas não deveria ser usada para generalizar toda a torcida do Valencia.

A obra da Netflix retrata alguns momentos marcantes da carreira de Vini, sobretudo os episódios de racismo sofridos na Espanha. "Vini é mais do que um craque. Ele é símbolo de alegria e superação dentro e fora do campo", publicou a plataforma ao anunciar o lançamento do documentário sobre o "Malvadeza" no X.