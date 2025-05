Tribunal do RJ determina afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento da atual diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), incluindo do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, de acordo com a decisão divulgada nesta quinta-feira.

Um dos vice-presidentes da CBF, Fernando Sarney, que pediu à Justiça o afastamento de Rodrigues, foi nomeado como interventor da entidade e encarregado de realizar eleição para os cargos diretivos "o mais rápido possível".

Procurada, a CBF disse que não iria se posicionar de imediato.

O caso judicial em questão refere-se a uma suposta falsificação da assinatura do ex-presidente da CBF Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, em um acordo com Rodrigues no início deste ano que, na prática, permitiu a reeleição de Rodrigues no comando da entidade em um mandato até 2030.

O pedido de afastamento de Rodrigues fora inicialmente protocolado junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e negado pelo ministro Gilmar Mendes, que, no entanto, determinou que a Justiça do Rio desse encaminhamento às investigações sobre possíveis irregularidades no acordo.

Em sua decisão, o desembargador do tribunal fluminense Gabriel de Oliveira Zefiro disse que não foi possível ouvir Nunes porque sua defesa alegou questões de saúde que o impediam de comparecer a uma audiência. O magistrado disse que a capacidade mental de Nunes "está em dúvida desde 2018, quando foi diagnosticado como portador de câncer no cérebro."

"Declaro nulo o acordo firmado entre as partes, homologado outrora pela Corte Superior, em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido por Coronel Nunes", disse o desembargador.

"A consequência imediata e lógica consiste no reconhecimento da ilegitimidade da atual administração da CBF, fruto do acordo declarado nulo. A entidade não pode restar acéfala e é imperativo que se realizem eleições lícitas, dentro da legalidade estatutária", acrescentou.

O afastamento de Rodrigues acontece na mesma semana em que a CBF anunciou a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira na preparação para Copa do Mundo de 2026.

Rodrigues já tinha sido afastado da presidência da CBF em 2023 em outra ação judicial, mas pouco tempo depois foi reconduzido ao cargo por decisão de Gilmar Mendes.