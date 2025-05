Torcida do Corinthians cobra elenco após vitória no Uruguai: "Domingo é guerra"

A torcida do Corinthians não deixou de cobrar a equipe nesta quinta-feira, mesmo após a vitória sobre o Racing-URU em Montevidéu, por 1 a 0, resultado que mantém o Timão vivo na Copa Sul-Americana. A Fiel Torcida, que marcou presença no Estádio Centenário, já pensa no clássico contra o Santos.

"É guerra! Domingo é guerra", gritaram os torcedores presentes no Uruguai após a partida. O duelo com o Peixe, que é válido pela nona rodada do Brasileirão, está marcado para as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O time alvinegro não jogou bem, mas fez o suficiente para derrotar os uruguaios pelo placar mínimo. A equipe de Dorival Júnior, portanto, só depende de si para avançar aos playoffs da Sul-Americana.

O Timão tem um ponto a mais que o América de Cali, terceiro colocado da chave, e garante no mínimo o segundo lugar em caso de vitória na última rodada. Se empatar ou perder, terá que torcer por um tropeço dos colombianos.

O Corinthians até pode assumir a liderança e se classificar diretamente às oitavas, mas precisa vencer o Huracán e tirar uma diferença de sete gols de saldo.

O próximo compromisso do clube na competição está marcado para o dia 27 de maio. O time irá enfrentar o Huracán, na Argentina, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos do torneio.

Antes disso, porém, há pela frente o clássico contra o Santos. O Timão vem de derrota para o Mirassol no Campeonato Brasileiro e busca uma vitória para não se distanciar do pelotão de frente na tabela de classificação.