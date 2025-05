Torcedores do São Paulo são atingidos por placa de ferro e encaminhados ao hospital

Torcedores do São Paulo foram feridos por uma placa de ferro que caiu no setor das cadeiras térreas Oeste do Morumbis, atrás dos bancos de reservas, nesta quarta-feira, durante o empate do Tricolor com o Libertad, do Paraguai, em 1 a 1, pela Copa Libertadores.

A placa de ferro teria caído após tapas dos torcedores, empolgados com o gol de empate do São Paulo aos 44 minutos do segundo tempo.

As ambulâncias que estavam no estádio prestaram atendimento aos quatro torcedores, dois deles foram encaminhados para o Hospital Campo Limpo.

Após Alisson ser expulso logo aos 16 minutos do primeiro tempo, ter de jogar com um homem a menos praticamente durante toda a partida e ter sofrido um gol do Libertad já na reta final do confronto, o São Paulo conseguiu o empate heróico graças ao gol do garoto Lucca, de apenas 17 anos e que fazia sua estreia pelo time profissional.

Com o empate, o São Paulo confirmou a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Agora, resta ao Tricolor avançar de fase como líder do Grupo D. Restando apenas uma rodada, a equipe comandada por Luis Zubeldía recebe o Talleres, dia 27 de maio, às 19h (de Brasília), no Morumbis.