Torcedores do São Paulo atingidos por placa são transferidos ao Albert Einstein

Dois torcedores do São Paulo, atingidos nesta quarta-feira por uma placa de ferro que caiu no Morumbis, foram liberados do Hospital do Campo Limpo nesta madrugada de quinta-feira e transferidos para o Hospital Albert Einstein.

"O São Paulo informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite desta quarta-feira (14), no MorumBIS, foram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários", publicou o clube.

A placa de ferro teria caído após torcedores baterem nela durante a comemoração do gol de empate do São Paulo, aos 44 minutos do segundo tempo, contra o Libertad (PAR). A ambulância levou dois dos quatro torcedores atingidos ao Hospital do Campo Limpo.

"Entre os feridos, estão um homem de 49 anos, que sofreu um corte na cabeça, e o seu filho, de 17 anos, que teve escoriações leves. Após primeiros socorros, ambos foram levados estáveis e conscientes para o Hospital do Campo Limpo, conforme protocolo de atendimento previamente designado para situações como esta. O Clube, no entanto, trabalha para que, se necessário, haja a transferência dos atendimentos em um outro hospital", disse o São Paulo, nesta quarta-feira, em nota oficial, logo após o ocorrido.

O jogo

Com um jogador a menos desde os 16 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Alisson, e em desvantagem no placar já nos minutos finais, o São Paulo buscou um empate diante do Libertad graças ao gol do jovem Lucca, de 17 anos, que estreava na equipe principal. O resultado garantiu a classificação do Tricolor às oitavas de final da Libertadores.

O time comandado por Luis Zubeldía lidera o Grupo D com 11 pontos, seguido por Libertad, com oito. O São Paulo volta a campo pela competição no dia 27 de maio, ao enfrentar o Talleres, no Morumbis. Antes disso, a equipe foca no confronto contra o Grêmio, pelo Brasileirão, neste sábado, também em casa.