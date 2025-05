Torcedor diz que pai está na UTI após ser atingido por placa do Morumbis

Do UOL, em São Paulo

Torcedor do São Paulo, Alexandre Edward relatou, em diversas publicações em seu perfil nas redes sociais, que seu pai e seu irmão tiveram fraturas no crânio e devem fazer uma cirurgia nesta manhã após serem atingidos por uma placa no Morumbis.

O que aconteceu

Alexandre conta que precisou invadir o campo do Morumbis e sujar seu rosto com sangue para conseguir ajuda. Segundo ele, os médicos só foram autorizados a prestar socorro ao final da partida de ontem entre São Paulo e Libertad-PAR e após permissão do delegado do jogo.

O torcedor ainda relatou que tanto o pai quanto o irmão foram atingidos na cabeça, e um deles desmaiou na hora. A placa metálica caiu sobre quatro torcedores no momento da comemoração do gol de Lucca, que garantiu o empate contra o Libertad.

Eles foram inicialmente levados para o Hospital do Campo Limpo, seguindo o protocolo em incidentes com torcida, e Alexandre reclamou do atendimento. Segundo ele, os médicos informaram que o irmão teve "escoriações leves", enquanto o pai foi levado para a UTI.

O São Paulo organizou a transferência das vítimas para o Hospital Albert Einstein durante a madrugada. Antes da transferência, Alexandre informou que policiais foram à UPA para saber do estado de saúde dos familiares. A UPA de Campo Limpo tem parceria com o Albert Einstein.

Alexandre informou que tanto o pai quanto o irmão terão que ser submetidos à cirurgia. Segundo ele, os dois tiveram fraturas no crânio. O irmão está na emergência e consciente, enquanto o pai está entubado na UTI.

Inicialmente, o São Paulo divulgou os torcedores tiveram "escoriações leves" e foram levados "estáveis e conscientes". A equipe de resgate foi a responsável por informar ao clube qual era o estado de saúde das vítimas.

O São Paulo Futebol Clube informa que está monitorando e prestando assistência aos torcedores que sofreram ferimentos causados por um incidente na Cadeira Térrea Oeste no MorumBIS, nesta quarta-feira (14), durante a partida contra o Libertad.



Após o gol marcado por Lucca no? pic.twitter.com/Ivy3Foc73n -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2025

A Secretaria de Segurança Pública informou à reportagem que o caso foi registrado como lesão corporal pelo 89º DP. Segundo ela, as vítimas foram levadas inicialmente ao ambulatório do estádio, sendo uma delas liberada e outras duas encaminhadas para o Hospital do Campo Limpo.

O UOL também entrou em contato com o Hospital Albert Einstein e aguarda a divulgação do boletim médico.