Técnico do Botafogo explica gesto com o dedo: 'Fiz o para meu colega de comissão'

Atual campeão da Copa Libertadores, o Botafogo ganhou fôlego na briga por uma vaga nas oitavas de final na noite desta quarta-feira. Venceu o Estudiantes por 3 a 2, com gol na reta final da partida. O gol de Artur foi celebrado com tons de desabafo por parte do técnico Renato Paiva, que fez um gesto obsceno em sua área técnica.

Paiva apontou o dedo do meio para trás numa cena captada pelas câmeras de transmissão. O ângulo, contudo, não mostrava qual para quem o gesto estava sendo direcionado. O vídeo viralizou nas redes sociais ao fim da partida e gerou rumores de que o treinador teria feito o gesto para a torcida. Paiva negou e explicou a situação na entrevista coletiva pós-jogo.

"Anda circulando na internet um gesto que eu fiz. Já estão dizendo que é para a torcida, para o treinador (do time) da Argentina. A história é a seguinte: houve uma discussão entre eu e a minha equipe técnica sobre tirar o Artur. Eu disse que não tiraria o Artur. 'Ah, mas ele está em risco e desgastado'. Não vou tirar. O Artur faz o gol e eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega de comissão. Que fique claro. Não queria fazer isso para a minha torcida ou qualquer outra", explicou o treinador, bem-humorado.

Paiva lembrou do seu histórico, que não conta com marcas de indisciplina ou hostilidades com torcidas. "Não há um gesto de desrespeito na minha carreira para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registrado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo, apenas uma expulsão em 23 anos, no sub-17 do Benfica. Quem me conhece, sabe. Isso foi uma brincadeira porque era constantemente um pedido de tirar o Artur pela parte física, GPS. E eu tinha o feeling que não tinha de tirar porque era um dos melhores em campo. A defesa do Estudiantes estava completamente bagunçada. Quando sai o gol, eu inclusive estou rindo", completou.

A vitória de quarta-feira manteve o Botafogo com chances de classificação para as oitavas de final. O time carioca só precisa de uma vitória simples na rodada final da fase de grupos, contra a Universidad de Chile, para sacramentar a vaga no mata-mata. A partida está marcada para o dia 27 deste mês, no Rio de Janeiro.