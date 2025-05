Surfe: Filipinho cita preocupação com tubarões antes de etapa ‘selvagem’

Uma das etapas mais selvagens e isoladas do Circuito Mundial de Surfe, Margaret River, na costa oeste da Austrália, impõe desafios que vão além das ondas pesadas e do vento constante. É também uma região conhecida pela presença constante de tubarões. E esse é um fator que, mesmo para os melhores surfistas do mundo, segue provocando tensão.

Durante entrevista coletiva antes da etapa, o bicampeão mundial Filipe Toledo foi sincero ao responder uma pergunta do UOL sobre a possibilidade de surfar cercado por tubarões. Ele relembrou episódios tensos e confessou que, mesmo com anos de experiência, o receio nunca some totalmente.

Surfando hoje eu já vi um vulto meio grande ali embaixo. Não sabia se era peixe, se era tubarão… Já peguei mais duas, três ondas e saí do mar Filipe Toledo

Segundo o brasileiro, nem mesmo em J-Bay, na África do Sul — outra etapa conhecida pela presença de tubarões — ele se sente tão tenso quanto em Margaret River. "J-Bay eu fico muito mais tranquilo. Aqui eu fico um pouco mais preocupado. Obviamente que, cara, não tem o que fazer. É a casa deles, né? Somos nós que estamos invadindo", afirmou.

Apesar do medo, o foco na competição ajuda a lidar com a situação. "No modo competitivo, você tá tão focado que acaba meio que esquecendo. Mas é difícil, a gente tem que isolar isso ao máximo. Já temos um milhão de preocupações, então é mais uma pra lidar. Só entrega na mão de Deus."

Já sentiu na pele

Toledo ainda lembrou que já teve até uma bateria paralisada por causa de um tubarão durante uma semifinal na mesma etapa, anos atrás. Ele e o norte-americano Kolohe Andino ficaram 15 minutos fora da água enquanto os organizadores monitoravam a região com drones, barcos e sonar.

A etapa de Margaret River é a sétima da temporada 2025 da World Surf League (WSL) e será decisiva para os atletas que buscam se manter no circuito, já que é a última antes do corte do meio do ano. Filipinho, que já venceu nesse pico em 2021, chega como um dos favoritos.