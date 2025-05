Superação! Tainara Lisboa detalha adversidades de período afastada do UFC por grave lesão

Bicampeã mundial de muay thai, Tainara Lisboa chegou ao Ultimate em meados de 2023 com grande expectativa. Mas sua trajetória na principal liga de MMA do mundo - que já contava com duas vitórias - foi freada bruscamente por uma grave lesão sofrida no joelho, em dezembro daquela mesma temporada. Após se submeter a um processo cirúrgico, a brasileira ficou afastada dos octógonos por mais de um ano e meio. E, às vésperas de voltar à ativa neste sábado (17), no card do UFC Vegas 106, 'Thai Panther', como é conhecida, detalhou quais foram as maiores adversidades deste período inativo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Tainara não escondeu a emoção de voltar à chamada semana da luta após 19 meses de molho. O aspecto mental foi apontado pela própria como o mais árduo. Após passar pelo "inferno", como a brasileira definiu esse período, a striker da equipe 'Damas 013' garante que se fortificou psicologicamente. Agora, aos 34 anos, Lisboa busca recuperar o tempo perdido. E o primeiro passo para isso passa pelo confronto diante da compatriota Luana Santos, pela categoria dos pesos-galos (61 kg).

"Faz tempo, quase dois anos. Estava com muita saudade desse universo, desse sonho. O sentimento é gratidão, alegria. Já me sinto uma grande vitoriosa de estar aqui depois de tudo que eu passei. Mentalmente a Tainara se transformou, por tudo que passei. A gente nunca sai do inferno a mesma pessoa. Estou muito diferente... A parte mental durante a cirurgia foi algo que pegou muito, porque fiquei muito debilitada. E o tempo estava passando e não tenho tempo a perder. Mas agora que estou de volta, só sinto que tenho que trabalhar e as coisas vão acontecer", destacou Tainara.

Cenário conhecido, mas doloroso

Atleta desde os 13 anos de idade, quando deu seus primeiros passos no muay thai, modalidade que a consagrou, Lisboa não passou por um cenário inédito quando se submeteu a uma cirurgia. Com anos de competição na bagagem, a brasileira já havia se lesionado anteriormente, inclusive no joelho. Em contrapartida, até por já estar habituada a passar por este tipo de processo de recuperação, a striker paulista elegeu a mais recente contusão como a mais delicada de toda a sua carreira.

"Foi a minha quarta cirurgia. Essa, realmente, foi a mais agressiva. Tenho dois ligamentos cruzados (operados), um em cada joelho. E um dreno que coloquei em uma época que peguei uma infecção bem severa. Já passei por isso, atleta infelizmente está acostumado a passar por essas situações. Mas essa realmente matou na unha. Fisicamente foi uma cirurgia bem dolorida e emocionalmente também maltratou (...) Sabia tudo que iria passar, do tempo que ia ficar fora do cenário, de como vinha meu momento, ter acabado de chegar no UFC. Então emocionalmente foi um baque bem pesado", admitiu a brasileira.

Com um cartel de 7-2 no MMA e com duas vitórias em duas lutas dentro do UFC, Tainara tenta manter o bom retrospecto na liga em seu retorno à ativa. Para isso, porém, a bicampeã mundial de muay thai terá que superar a compatriota Luana Santos, nove anos mais jovem, no único duelo 100% verde-amarelo do UFC Vegas 106. Além das duas, o evento deste sábado conta com mais outros oito atletas tupiniquins em ação: Gilbert 'Durinho', Rodolfo Bellato, Luana Pinheiro, Melquizael Costa, Matheus Camilo, Mairon Santos, Thiago Moisés e Denise Gomes.

